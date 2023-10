"I tak wiedzą, gdzie jestem". Kołodziejczak o przeciekach z TVP

- Uważam, że sprawa Pegasusa powinna wrócić jak najszybciej i ludzie ludzie odpowiedzialni za to powinni wytłumaczyć, co działo się z Pegasusem, kto był inwigilowany, kto był szpiegowany, jakie dane zostały wykradzione - mówił w programie "Tłit" WP lider Agrounii Michał Kołodziejczak. Poseł-elekt tłumaczył, że należałoby też zbadać inne kwestie inwigilacji. - Do mnie dotarła informacja od ludzi dość wysoko postawionych w telewizji (TVP - red.), że oni nie muszą jeździć za mną z kamerą, bo oni i tak wiedzą, gdzie ja jestem, mają na to swoje metody i doskonale wiedzą, gdzie się poruszam. To była jasna sugestia, że mają dostęp do takich informacji - powiedział.

