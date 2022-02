"Huśtawka Putina”. Były premier o sytuacji na Ukrainie

- Wszystko wskazuje na to, że te parę dni tzw. odwilży to jednak nie była prawda, że Rosjanie nie wycofywali wojsk, ale dosyłali nowe. Wywiad amerykański mówi o 7 tys. nowych żołnierzy, o kolejnym szpitalu polowym - powiedział w programie "Newsroom" były premier Włodzimierz Cimoszewicz. W jego opinii cały czas będziemy na takiej huśtawce. - Z jednej strony Rosjanie zrobili wszystko, żeby mieć zdolność do zaatakowania Ukrainy, a z drugiej strony w interesie Rosji leży utrzymywanie takiego stanu niepokoju, niestabilności, chaosu - powiedział Cimoszewicz. Zwrócił uwagę na problemy gospodarcze, które mogą poważnie dotknąć Ukrainę.