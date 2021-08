Huragan Ida zmienił się w burzę tropikalną. Sytuacja w USA jest tragiczna

Huragan Ida spustoszył Luizjanę

Meteorolodzy ostrzegają, że niebezpieczeństwo jeszcze nie minęło. Wybrzeże USA w najbliższych godzinach będzie zmagać się z falami sztormowymi. Jak donosi National Weather Service w Nowym Orleanie fala sztormowa dochodząca do 4,5 metra wysokości i wiatry o sile do 240 km na godzinę mogą sprawić, że części południowo-wschodniej Luizjany nie będzie nadawać się do zamieszkania przez tygodnie, a nawet miesiące.