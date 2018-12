Huawei na cenzurowanym u sojuszników. Co zrobi Polska?

Podejrzewane o szpiegostwo i związki z komunistyczną władzą firmy technologiczne z Chin są wykluczane z rynków przez kolejne państwa Zachodu. Polskie władze takich obaw nie mają i dotąd chętnie kupowały ich sprzęt. Czy słusznie?

"Aresztowanie Meng Wanzhou to stosowanie terroryzmu do konkurencji między państwami i biznesami. Wzmaganie presji na firmę i kraj stojący za nią poprzez zatrzymanie kluczowego członka zarządu jest czymś znacznie gorszym, niż zwykłe pogwałcenie praw człowieka" - oświadczył na Twitterze Hu Xijin, redaktor naczelny Global Times, anglojęzycznego organu prasowego KPCh.

Choć na Meng ciążą poważne zarzuty - oskarża się ją o ukrywanie związków Huawei z firmą łamiącą amerykańskie sankcje na Iran i zarazem oszukiwanie inwestorów - to sprawa nie jest pozbawiona politycznego drugiego dna. Meng stała się twarzą prowadzonej od miesięcy amerykańsko-chińskiej wojny handlowej, a jej aresztowanie jest kolejnym z serii ruchów przeciwko Huawei i innym chińskim firmom technologicznym. Sprawa jest tym bardziej polityczna, że Huawei nie jest całkowicie prywatnym biznesem, ale firmą, za którą - jak to ujął w tweecie Hu - stoi cały kraj.

Firma pod kontrolą

Choć oficjalnie firma utrzymuje, że nie ma nic wspólnego z władzami w Pekinie, to jej polityczne związki - podobnie jak wielu innych chińskich firm eksportowych - są tajemnicą poliszynela. Ojciec Meng i założyciel firmy Ren Zhengfei był oficerem w Armii Wyzwolenia Ludowego i pracował w specjalnej komórce zajmującym się wojskową technologią. Większość ekspertów nie ma większych wątpliwości co do politycznych powiązań firmy. Ward Elcock, były szef kanadyjskiego wywiadu stwierdził wprost, że Huawei jest "praktycznie pod kontrolą chińskiego rządu".

To, w połączeniu z wysuwanymi wobec Pekinu zarzutami o szpiegostwo, kradzież danych i kradzież przemysłową, budzi coraz większe wątpliwości. Amerykańskie władze wykluczyły Huawei z publicznych zamówień na sprzęt, a służby od wielu miesięcy apelują do sojuszników o unikanie chińskich firm. Jak donosił "Wall Street Journal" , Waszyngton prowadził rozmowy na ten temat m.in. z Niemcami, Włochami i Japonią. W lutym zaś szefowie sześciu amerykańskich agencji wywiadowczych ostrzegli natomiast amerykańskich obywateli przed używaniem smartfonów chińskiego producenta.

Co z Polską

Z Polski sygnałów o podobnych zamiarach na razie nie słychać. Urządzenia chińskich firm, szczególnie Huawei, są dość powszechnie używane przez instytucje państwowe. Jak mówi WP ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Maciej Ostasz, częstym odbiorcą chińskiego sprzętu jest m.in. ministerstwo finansów oraz ZUS. Są to m.in. serwery i urządzenia sieciowe. Urządzenia firmy używane są też w rozwoju i testach sieci 5G. Czy to błąd?

- Teoria o wykradaniu danych przez urządzenia Huawei nie została jak dotąd potwierdzona. Takie podejrzenia wobec chińskich firm powtarzają się zresztą co kilka lat. Firma TP Link była posądzana o to samo w latach 2010-2013 - mówi.

Co robić?

- Dlatego nie ma prawnych przesłanek, które by zakazywały udziału Huawei w przetargach. Trzeba by się powołać na konkretny paragraf - zaznacza.

- To oczywiste, że powinniśmy pójść tę stronę, co Japonia czy USA. Zakładam, że to tylko kwestia czasu - mówi Rybak. Jak wyjaśnia, zagrożenie wynika nie tylko z używania sprzętu sieciowego chińskich firm przez administrację, ale też zaangażowanie w cały sektor telekom oraz infrastrukturę teleinformatyczną. Ekspert przyznaje jednak, że wprowadzenie restrykcji może być dyplomatycznie skomplikowane. - Nie trzeba się na Chiny obrażać czy grozić im palcem, bo to śmieszne zachowanie, zostanie źle odebrane przez ten dumny naród. Wierzę, że nasza administracja będzie potrafiła wyjść z tego z twarzą - dodaje.