Horror w wesołym miasteczku. Nóż w serce Niemca

W oświadczeniu, które kazał odczytać swojemu prawnikowi, Jewgienij A. przyznał się do zbrodni: Twierdzi, że głęboko żałuje tego, co zrobił i oddałby wszystko, aby cofnąć czas. Tego dnia wypił spore ilości whisky i wódki. Nie pamięta dokładnie przebiegu wydarzeń. "Byłem odurzony, kręciło mi się w głowie. Następny obraz, jaki staje mi przed oczami, to bójka. Pamiętam, że potem była kolejna. Odruchowo dźgnąłem nożem" - pisze w swoim oświadczeniu dla sądu.