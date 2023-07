Horror w ogródku. Chłopiec stracił cztery palce

Wypadek miał miejsce we wtorek wieczorem na jednej z posesji we wsi Drogomyśl, położonej 20 km na północny-wschód od Cieszyna. W pewnym momencie ojciec usłyszał krzyk swojego syna. Znalazł go w ogrodzie obok dopalonej kosiarki - chłopiec miał odcięte cztery palce w prawej dłoni. Nienaruszony był jedynie kciuk.