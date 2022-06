Horror w DPS w Jordanowie. "Zbigniew Ziobro zainteresuje się sprawą"

- Trzeba zrobić wszystko, żeby ten konkretny przypadek wyjaśnić. Czytając artykuł, włos się jeżył na głowie. Nie powinno tak to wyglądać. Musi to być zbadane i muszą być wyciągnięte konsekwencje - podkreślił w programie "Tłił" Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, komentując reportaż o Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie, gdzie dochodziło do znęcania się nad pensjonariuszami. - To przerażający obraz i natychmiast trzeba interweniować. Wysłałem ten tekst do rzecznika praw dziecka. Na pewno też odpowiednie instytucje kontrolne Ministerstwa Sprawiedliwości dokładnie sprawdzą wszystko, co zostało opisane. Jeżeli doszło do patologii, jeżeli doszło do niewłaściwego zachowania, choćby w jednym przypadku, to ten przypadek trzeba dogłębnie wyjaśnić, horror przerwać i wyciągnąć konsekwencje - zapewnił, dodając, że sprawie przyjrzy się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i podejmie decyzję ws. trwającego śledztwa.