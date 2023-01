Horror w Brazylii. Matka i córka znalezione w łóżku bez głów

Kobieta już wcześniej zgłaszała, że obawia się o bezpieczeństwo swoje i córki. Jak podaje The Sun, głównym podejrzanym w sprawie brutalnego morderstwa jest były partner Edineuezy i jednocześnie ojciec małej Lívii. Według nieoficjalnych informacji do zbrodni miała go popchnąć zazdrość. Kobieta miała "mieć romans" z innym mężczyzną. Jak na razie brazylijska policja nie ujawniła żadnych informacji, ani co do podejrzanego, ani jego motywu.