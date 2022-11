Horror pod Garwolinem. Ojciec zamordowanego Leosia przerywa milczenie

Dotarliśmy do kobiety, która była na tym samym szpitalnym oddziale co Karolina W. po porodzie brata Leona. - Może bym uwierzyła w to wszystko, gdybym nie widziała, jak dzwoniła do Leosia i z nim rozmawiała. Bardzo bym chciała wiedzieć, co tam się stało, nie wierzę, że mogła mu zrobić krzywdę - mówi pytana o tragedię, która rozegrała pod Garwolinem. Według kobiety, Karolina jest "dobrym dzieckiem, ale pogubionym".