Horrendalne podwyżki cen gazu. Nawet 1000 proc. Ratusz składa skargę

"A może by tak te unijne miliardy przeznaczone na modernizację naszego sektora energetycznego, które od lat przepalacie w piecu, w końcu z tego pieca wyjąć? Zamiast planować strategicznie - zarżnęliście energetykę wiatrową, sprowadzacie tony rosyjskiego węgla, marnujecie unijne miliardy. Nikt by tego lepiej nie zrobił. Zacytuję Panu hasło z filmu, który ostatnio oglądałem: Look up! Tak zdolnego polityka jak Pan w górę powinna ponieść wyobraźnia, nawet bez Pegaza można się obejść" - czytamy we wpisie Trzaskowskiego.