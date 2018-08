Horoskop dzienny – 17.08.2018 (piątek). Zobacz, co przewidują na dzisiaj gwiazdy

Horoskop na dziś - 17.08.2018

Wodnik (20.01-18.02) Przed tobą okazja do wielu spotkań towarzyskich, zarówno w gronie rodziny, jak i przyjaciół. Staraj się poświęcić bliskim możliwie najwięcej czasu. W chwili, w której się znajdujesz pielęgnowanie relacji jest bardzo ważne. Razem wpadniecie na pomysł, który pomoże Wam uporać się z ważnym problemem.

Strzelec (22.11-21.12) Przed Tobą okazja na spełnienie marzenia, o którym myślałeś od dłuższego czasu. Pamięta jednak, by się postąpić pochopnie. Najmniejszy błąd może sprawić, że nie zrealizujesz w pełni swojego postanowienia. Przyjmij technikę małych kroków. Osiągniesz sukces, jeżeli uzbroisz się w cierpliwość.

Bliźnięta (21.05-21.06) Pewna osoba w bardzo łatwy sposób wyprowadza Cię z równowagi. Robi to nieumyślnie, ale gdy przebywacie w jednym pomieszczeniu masz problem, żeby nad sobą zapanować. Jeżeli podniesiesz głos lub zachować się impulsywnie, stracisz w oczach innych. Bądź bardziej miły i życzliwy dla ludzi, a los Ci się odpłaci.

Baran (21.03-19.04) To Twój szczęśliwy dzień! Dziś najgorsze obowiązki będą szły Ci z łatwością. Los również podsunie Ci atrakcyjne oferty, a większe zakupy będą trafnym wyborem. Nie polegaj na radach innych. Dzisiaj to właśnie Twoja intuicja jest niezawodna.

Koziorożec (22.12-19.01) Jesteś przemęczony i koniecznie musisz się zregenerować. Wiele osób łaknie z tobą kontaktu, ale nie daj się namówić na dalsze wyjazdy. W innym razie wysiłek odbije się na Twoim zdrowiu. Do południa czeka Cię dużo pracy, a odpocząć będziesz mógł dopiero wieczorem. Zacznij się wysypiać i wreszcie zrób profilaktyczne badania.

Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Nie wierz w plotki, które usłyszysz na temat bliskiej osoby. Ktoś chce ją skrzywdzić. Przez plotkarza przemawia zazdrość. Trudna sytuacja między znajomymi może doprowadzić do kłótni, ale trzymaj się tych, których znasz najlepiej. W końcu prawda wyjdzie na jaw, a Twoje wsparcie zostanie docenione.

Rak (22.06-22.07) Tęsknisz za osobami, do których boisz się odezwać. To błąd. Przez takie postępowanie tkwisz w miejscu rozbudzając w sobie uczucie osamotnienia. Nie odtrącaj nowych znajomych tylko dlatego, że mają inne podejście. Sam podjąłeś przemyślaną decyzję o zmianie środowiska. Daj szansę nowemu otoczeniu i otwórz się na ludzi.

Waga (23.09-22.10) Dzisiaj możesz poczuć spadek energii i pogorszenie samopoczucia. To kolejny niespokojny dzień. Na zły nastrój pomoże Ci bliskość drugiej osoby. Nie jest to dobry czas na udział w dużych przyjęciach. Ukojenie przyniesie chwila relaksu w domowym zaciszu. Wbrew temu, co Ci się wydaje, Twoje wysiłki nie idą na marne. Musisz tylko trochę poczekać.