Horoskop na dziś - 08.08.2018

Horoskop dzienny – 08.08.2018 (środa). Zobacz, jaki los przygotowały dla Ciebie gwiazdy

Baran (21.03-19.04) Dziś wszystkie barany są bardziej drażliwe i konfliktowe. Jeżeli to możliwe, zrezygnuj z wszelkich prac zespołowych. Twój nastrój nie będzie wpływał korzystnie na otoczenie. Skup się na swoich obowiązkach i spróbuj trzymać nerwy na wodzy.

Bliźnięta (21.05-21.06) Samotność daje Ci się we znaki, ale to nie powód żeby stać się desperackim. Wyczuwasz silną presję społeczną, ale nie powinieneś jej ulegać! Miłość przyjdzie z czasem, póki co spróbuj uzbroić się w cierpliwość. Zamiast rozpamiętywać wszystko samemu, spotkaj się z przyjaciółmi. Ich towarzystwo dobrze Ci zrobi.