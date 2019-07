Horoskop dzienny na wtorek 9 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na wtorek 9 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny przeczuwa, że ten dzień będzie należał do ciebie. Wodniki nie tylko wykażą się we własnej pracy, ale również wesprą innych. Udowadniając, że można na tobie polegać, zyskasz sympatię osoby, która intryguje cię już od dłuższego czasu. To dobry okres na naukę i rozwój wcześniej zdobytych umiejętności. Los podsunie ci wiele atrakcyjnych okazji. Jeżeli umiejętnie je wykorzystasz, możesz dużo zyskać. Uważaj jednak na kontakty ze skorpionami. Są zazdrosne o twoje sukcesy i nie będą w tym okresie najszczerszymi doradcami.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Według horoskopu, w najbliższym okresie czeka cię wiele wyzwań. Na szczęście będziesz mógł liczyć na wsparcie rodziny, która poprze twoje działania i będzie służyć licznymi, dobrymi radami. Gwiazdy dopiszą ci w kwestii inwestycji oraz finansów. Odkryjesz w sobie przedsiębiorczego ducha, a intuicja podpowie ci dobre rozwiązania. Nie jest to jednak najlepszy moment do rozwoju spraw miłosnych. Skoncentrowane na wielu rzeczach ryby, nie byłyby teraz w stanie skupić się tylko i wyłącznie na budowaniu relacji z drugą osobą. Daj sobie czas. Sprzyjający moment nastanie, gdy twoja sytuacja zawodowa wreszcie się ustabilizuje.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Konflikt wisi w powietrzu. Ostatnio barany są wyjątkowo drażliwe i bardzo ciężko jest im zapanować nad emocjami. Niebawem na twojej drodze stanie nowy znajomy, który bardzo szybko odnajdzie się w towarzystwie. Chociaż zyska sympatię innych, jego zachowanie od początku wzbudzi twoje zastrzeżenia. Bądź czujny i nie zwierzaj się z ważnych sprawy prywatnych komuś, do kogo nie masz zaufanie. Spróbuj jednak zapanować nad złością. Jeżeli będziesz jawnie ukazywał swoje rozdrażnienie jego obecnością, szybko przylgnie do ciebie łatka osoby zazdrosnej i wycofanej.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Twój horoskop przeczuwa, że wreszcie zdołasz wybrnąć z pewnego problemu, który spędzał ci sen z powiek już od dłuższego czasu. Doświadczenie to potraktuj jednak jako ważną lekcję. To właśnie takie sytuacje sprawiają, że stajemy się silniejsi i pewniejsi siebie. Wkrótce nastąpi przełom w sprawach zawodowych. Jeżeli umiejętnie pokierujesz sytuacją, zbliżysz się do awansu. Pamiętaj jednak, żeby zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnych. Bliskie osoby martwią się o ciebie bardziej, niż myślisz, a osłabienie waszych relacji szczerze ich niepokoi. Zagospodaruj wolną chwilę i zaproponuj im spotkanie. Uwierz, że docenia ten gest.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Nie kryj swoich obaw i trosk przed najbliższymi. Horoskop przypomina, że nawet najsilniejsze charaktery potrzebują czasem wsparcia osób trzecich. Istnienie problemów wcale nie świadczy o ich słabości, a ukrywanie zmartwień doprowadza do kłębienia się w tobie negatywnych emocji. Bliźnięta powinni przez pewien czas odpocząć od pracy i dodatkowych zadań. Dobrze zrobi ci zmiana otoczenia, dlatego zastanów się nad dalszą podróżą lub chociaż wyjazdem na weekend. Stoisz w obliczu dylematu i nim dokonasz ostatecznego wyboru, powinieneś dokładnie przemyśleć pewne kwestie.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Przewlekły stres i rywalizacja powoli zaczynają odbijać się na twoim zdrowiu. Horoskop przepowiada, że jeżeli nie zmienisz podejścia, taki stan rzeczy wpłynie negatywnie na wyniki w pracy. Działania wyczerpanego umysłu są zawsze mniej wydajne, dlatego, zamiast wyszukiwać kolejne dodatkowe zadania, postaw na relaks w domowym zaciszu. To zrozumiałe, że nie możesz doczekać się nagrody za dotychczasowe osiągnięcia, ale powinieneś jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Spróbuj nabrać dystansu i spojrzeć trochę łagodniej na swoje dotychczasowe osiągnięcia. Chociaż zazdrościsz znajomym sukcesów, w rzeczywistości podniosłeś sobie poprzeczkę zdecydowanie wyżej niż on.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Zgodnie z horoskopem, lwy odkryją w sobie zdolności przywódcze. W pracy nadarzy się okazja do prac zespołowych i chociaż do tej pory preferowałeś indywidualne zajęcia, nowa sytuacja przypadnie ci do gustu. Nie bój się stanąć na pozycji lidera. Pamiętaj jednak, żeby nie narzucać innym własnego słuchacza. Bądź dobrych słuchaczem i zwracaj uwagę na to, co chcą przekazać ci inni. Co dwie (lub kilka głów!), to nie jedna, a w twoim otoczeniu przebywają osoby o niemałych kompetencjach. Doceń ich potencjał.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) W najbliższym czasie panny powinny powstrzymać się od podejmowania ryzykownych decyzji. Chociaż osobom w twoim otoczeniu takie działania wyszły na dobre, wiedz, że szczęśliwa passa nie będzie trwać wiecznie. Zamiast stawiać wszystko na jedną kartę, postaw na sprawdzone, bezpieczniejsze metody. Fakt, że pewne na pewne działania będziesz musiał poświęcić więcej czasu, wcale nie powstrzyma cię od samorozwoju. Przeciwnie, najbardziej przyda ci się lekcja precyzji. Bądź cierpliwy i nie pozwól, by otoczenie wywarło na tobie presję. Już niedługo gwiazdy obdarzą cię dużą kreatywnością, dzięki której wyróżnisz się z tłumu.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop sugeruje, żebyś wyciągnął wnioski z cudzych błędów i nie zostawiał ważnych spraw na ostatnią chwilę. Chociaż ciężko ci się zmobilizować do działania, pamiętaj, że masz wokół siebie zaufane osoby, które są gotowe cię wesprzeć. Ich oferta nie będzie jednak trwała wiecznie. Umiejętność planowania pozwoli ci uporać się z licznymi problemami. Zyskasz również więcej czasu dla siebie, a twoje życie towarzyskie rozkwitnie. Wieczorem nie odmawiaj spotkań towarzyskich. Wkrótce dojdzie do spotkania z osobą, z którą od razu znajdziesz wspólny język.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Przykre zdarzenia zaburzyło pewność siebie, przez co stałeś się bardzo podatny na sugestie osób trzecich. Twój spokój zaburza nieprzyjemna atmosfera w pracy i pretensjonalne zachowanie pewnej głośnej osoby. Bądź asertywny, nie reaguj na zaczepki i nie daj sprowokować się zawistnym jednostkom. Zapanuj również nad emocjami, by dokładnie ważyć słowa. Swobodniej poczujesz się dopiero wieczorem, gdy przyjdzie czas na zasłużony odpoczynek. W najmniej spodziewanym momencie znajomy przekaże ci zaskakującą wiadomość, która zmieni twój pogląd na pewne wydarzenie.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Ostrożności nigdy nie za wiele. Horoskop dzienny dostrzega, że wkraczasz w nowe towarzystwo. Co więcej, będziesz musiał współpracować z ludźmi, których zupełnie nie znasz. Pierwsze wrażenie często odgrywa kluczową rolę, dlatego zadbaj o aparycję i powtórz dawniej zdobytą wiedzę. Budowanie zaufania stanowi powolny proces, dlatego na początku nie zwierzaj się z poważnych problemów i nie wymagaj tych zwierzeń od innych. Bądź dobrych słuchaczem i zwracaj uwagę na to, co chcą przekazać ci inni, a szybko odnajdziesz krąg osób, z którymi będziesz nadawał na tych samych falach.