Horoskop dzienny na środę 9 grudnia. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Ryby (19.02-20.03) Będziesz dziś nadwrażliwy. Z byle słowa lub gestu zrobisz dramat i problem. A najgorsze będzie to, że to Ty będziesz największym problemem dla współpracowników i klientów. Lepiej nie bierz się za ważne sprawy, bo więcej zepsujesz, niż zdziałasz.

Byk (20.04-22.05) Zrobisz wszystko, co jest w twojej mocy, by pokonać konkurencję. Nie daj się tylko namówić na ryzykowne działania na granicy prawa. Nie zawsze cel uświęca środki. Niektóre rzeczy, które udały się innym, niekoniecznie sprawdzą się u Ciebie. Uważaj.

Bliźnięta (23.05-21.06) Dziś będziesz skoncentrowana na planowaniu dni wolnych. Poczujesz troszkę swobody i zapragniesz zrobić coś innego w weekend. Nie będziesz jeszcze pewna co, ale zaczniesz rozważać różne plany. Nie planuj za dużo.

Rak (22.06-22.07) Znajdziesz dziś każdą potrzebną informację. Szybko rozwiążesz każdy problem i co ważne bez dłuższego wahania się. Wieczorem zastanów się jak miło spędzić czas tak, by wypocząć i odstresować się.

Waga (23.09-22.10) Dziś dużo energii poświęcisz pracy. Twoje starania zauważy szef i, mimo że pochwali, to też zapamięta. Może dostrzec w Tobie konkurencję i zacząć Cię bardziej obserwować. Uważaj, co mówisz i komu.

Skorpion (23.10-21.11) Dziś będziesz pełna energii i chęci do działania. Na dodatek wszystko, co zechcesz przeprowadzić, uda się i nawet szybko się z tym uporasz. Za to wieczorem zapragniesz zwolnić tempo i oddać się słodkiemu lenistwu. Zaskoczysz tym rodzinę.