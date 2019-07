Horoskop dzienny na środę 3 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop przeczuwa, że wkraczasz w nowe towarzystwo. Zaczniesz otaczać się życzliwymi, uczynnymi osobami, które nie przywiązują większej uwagi do spraw materialnych. Ich podejście skłoni cię do próbowania nowych rzeczy, podróżowania i nawiązywania nowych znajomości. Przez ostatni czas byłeś bardzo pochłonięty pracą, ciągłe niewyspanie negatywnie odbijało się na twoim samopoczuciu. Teraz odetchnij. Wyczyść umysł i odpocznij od ciągłej rywalizacji. Wydarzenia ostatnich miesięcy sprawiły, że pogubiłeś się we własnych priorytetach. Na szczęście poznałeś kogoś, kto pokaże ci lepszą drogę.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Według horoskopu powinieneś zachować szczególną ostrożność w kontaktach z głośnymi, porywczymi osobami. Staraj się unikać rozmów o polityce i nie podejmuj innych kontrowersyjnych tematów. Zamiast tego bądź cierpliwy i dokładnie obserwuj otoczenie. Niebawem nastąpi długo oczekiwany przełom w sprawach zawodowych. Schematyczne wykonywanie tych samych czynności już zaczęło się nudzić, ale wkrótce sytuacja ulegnie zmianie. Nie bój się podejmować wyzwania w pracy i chętnie ucz się rzeczy wykraczających poza twój zakres obowiązków. Przełożony doceni twoje podejście.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Dziel się swoim wiedzą i doświadczeniem z osobami, od których bije niepewność. Przypomnij sobie okres, w którym sam borykałeś się z podobnymi problemami i okaż im trochę empatii. Wkraczanie w nowe środowisko nie jest łatwym procesem, a twoje wsparcie będzie dla innych na wagę złota. Dzięki takiemu podejściu zyskasz również szansę do nawiązania wartościowych znajomości. Choć osoby, z którymi masz do czynienia, wydadzą ci się wycofane i nieśmiałe, pamiętaj, że pierwsze wrażenie bywa mylne. W tym przypadku barwne osobowości są głęboko ukryte.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop dostrzega, że twoje myśli coraz częściej krążą spraw miłosnych. Stałe rozglądanie się za partnerem, może jednak przynieść wiele niepożądanych skutków. Nawiążesz kilka przelotnych znajomości, jednak z żądną z tych osób nie będziesz do końca zgrany. Zamiast przejmować się takim stanem rzeczy, poświęć więcej czasu rodzinie. Nawet nie dostrzegłeś jak szybko, wasze relacje uległy ochłodzeniu. Przejmij inicjatywę i zaproponuj spotkanie. Ktoś bliski boryka się z pewnym problemem i chociaż nie chce zawracać ci głowy, potrzebuje wsparcia.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Wreszcie wyjaśni się pewna sytuacja, która od dłuższego czasu spędzała ci sen z powiek. Odetchniesz z ulgą, ale miej jednak na względzie fakt, że tym razem miałeś sporo szczęścia. Gwiazdy nie zawsze będą ci sprzyjać, dlatego potraktuj wydarzenie jako cenną lekcję i wyciągnij stosowne wnioski. Masz określone cele, do których dążysz, a przez pośpiech tylko utrudniasz sobie sprawę. Zamiast wybierać ryzykowne drogi na skróty, decyduj się na bezpieczniejsze opcje. Stabilizacja przywróci ci spokój ducha.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07)

Horoskop dzienny dla lwa Twój horoskop przewiduje zamieszanie w sprawach zawodowych. Rozpocznie się zaciekła rywalizacja o wpływy, dlatego postaraj się zgromadzić jak najwięcej sojuszników. Nastawienie pewnej osoby skutecznie odbiera wam chęci do działania i pogarsza atmosferę w pracy. Wykaż się asertywnością. Sytuacja, w której jesteś zmuszany do wykonywania pracy wykraczającej poza twój zakres obowiązków, jest toksyczna. Zawalcz o swoje i naucz się odmawiać, a inni pójdą w ślad za tobą. Fakt, że twoje postępowanie stanowi inspirację do działania, dla osób trzecich będzie niezwykle motywujący. Zaimponujesz również osobie, która już od dłuższego czasu wpadła ci w oko.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Dziś energia będzie cię rozpierać już od samego ranka. Twoje obawy dotyczące pewnej sytuacji okażą się bezpodstawne, a osoba, która niegdyś zraniła twoje uczucia, jest świadoma swojej winy. To dobry moment na rozwój relacji sercowych. Pamiętaj jednak, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Swoim optymizmem będziesz przyciągał nowe znajomości i to ku nim powinieneś skierować swoją uwagę. Warto otworzyć się na ludzi o innych pasjach i nastawieniu do życia, dlatego nie ignoruj osób, które zechcą pogłębić z tobą kontakt. Chociaż w głębi duszy wciąż czujesz żal do dawnego znajomego, nie odtrącaj go, gdy spróbuje przeprosić. Szczerze żałuje tego, co zrobił.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop przypomina, że to właśnie ty jesteś osobą, wobec której powinieneś być szczery. Stale okłamując samego siebie, tracisz grunt pod nogami. Nie wyznaczaj sobie nierealnych celów, którym nie jesteś w stanie sprostać. Masz w wiele zalety, w tym jeden talent, który powinieneś rozwijać. Nastał odpowiedni moment do samorozwoju, dlatego na dłuższy czas skończ z błogim lenistwem. Niebawem na horyzoncie pojawi się pewna okazja. Przyjmij wyzwanie, nawet jeżeli będzie wymagało od ciebie dużo pracy. Satysfakcja po jego realizacji da ci motywację do dalszego działania.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Uważaj, w twoim najbliższym otoczeniu przebywa plotkarza. To osoba głośna i wścibska, która w najmniejszym potknięciu osób trzecich widzi pretekst do wzbudzenia sensacji. Uważaj, by nie informować o ważnych sprawach prywatnych ludzi, do których nie masz zaufania. Jeżeli masz taką możliwość, zamiast decydować się na prace w grupach, skieruj swoją uwagę na działania indywidualne. W relacjach z rodziną nie poruszaj tematów zawodowych. Bliska osoba boryka się z poważniejszym problemem, dlatego poświęć jej czas i służ dobrą radą.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Według horoskopu, strzelce zaczynają podświadomie szukać wolności i niezależności. Jak magnes przyciągają cię osoby, które są kreatywne i nieprzewidywalne w swoich działaniach. Chociaż ciężko będzie ci stronić od niebezpiecznych rozrywek, pamiętaj, że we wszystkim należy zachować umiar. Nierozważnym postępowaniem bardzo niepokoisz rodzinę, dla której jesteś bardzo poważny. W godzinach wieczornych nadarzy się okazja do spotkania w gronie znajomych. Pewna osoba przekaże ci zaskakującą wiadomość, przez którą zupełnie zmienisz zdanie dotyczące postępowania znajomego.