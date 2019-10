WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Horoskop dzienny na środę 16 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na środę 16 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście. Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop biznesowy widzi, że bardzo niepokoi cię pewna sytuacja w pracy. Przełożony powierzył ci zadania wykraczające poza twój podstawowy zakres obowiązków i obawiasz się, że go zawiedziesz. Pozytywne myślenie będzie jednak w tym wypadku kluczem do sukcesu. Wyzwania są szansą. Jeżeli im podołasz, zyskasz w oczach wpływowych jednostek. Wykonując stale te same czynności, nie rozwiniesz w pełni skrzydeł. Nie pozwól, by strach przed niepowodzeniem blokował cię w działaniu. Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Ryby potrzebują odskoczni od rzeczywistości, a według twojego horoskopu, nastał idealny moment na wszelkiego rodzaju podróże i dalsze wyjazdy. Wreszcie uporałeś się z problemem, który spędzał ci sen z powiek już od dłuższego czasu i zasłużyłeś na odpoczynek. Szczególne ukojenie przyniesie ci czas spędzony na łonie natury, dlatego ciesz się ostatnimi dniami ciepła na łonie natury. Towarzystwa najlepiej szukać w przyjaciołach, dla których ostatnio nie miałeś zbyt wiele czasu. Długa, szczera rozmowa korzystnie wpłynie na wasze relacje. Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Tego dnia barany będą wyjątkowo impulsywne, a zachowanie pewnej osoby wyjątkowo cię zirytuje. Horoskop sugeruje jednak, żebyś zapanował nad emocjami i trzeźwo ocenił sytuację. Postępowanie znajomego jest efektem jego zazdrości. Jeżeli dasz się sprowokować, osiągnie swój cel, dlatego przyjmij inną taktykę. Ignoruj zaczepki i skup się przede wszystkim na własnej pracy. Jeżeli dasz się wciągnąć w niezdrową rywalizację, prędzej czy później będziesz tego żałować. Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop radzi, byś zatrzymał się w biegu za marzeniami i dokładnie przemyślał swoje postępowanie. Pomyśl, czy przypadkiem nie dźwigasz na swoich barkach zbyt dużo? Ciągle zajęty pracą, ledwie znajdujesz czas na domowe obowiązki, nie wspominając już o zasłużonym odpoczynku. Zachowaj umiar między życiem zawodowym a prywatnym życiu prywatnym. Chociaż tego nie dostrzegasz, powoli zaczynasz odsuwać się od rodziny, z którą zwykle miałeś bardzo dobry kontakt. Chociaż bliscy nie mówią o tym na głos, bardzo za tobą tęsknią. Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Zgodnie z horoskopem, popełniłeś pewien błąd, do którego trudno ci się przyznać. Wiedz jednak, że usilne zatajanie pomyłki, wcale nie wybieli cię w oczach innych. Zamiast traktować zaistniałą sytuację, jako ujmę na honorze, uświadom sobie, że konsekwencje twojego błędu odbiły się na osobach trzecich. Zdobądź się na odwagę i przeproś poszkodowanych, a poczujesz ulgę. Nikt nie jest nieomylny i wkrótce dowiesz się, że nie jesteś jedyną osobą, której powinęła się noga. Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop przepowiada zaskakujący dzień pełen nieprzewidzianych zwrotów akcji i ciekawych zbiegów okoliczności. Osoba, która wcześniej wydawała ci się mało interesująca, niespodziewanie zmotywuje cię do działania i obudzi w tobie kreatywność. Zrozumiesz też, że dotychczas zbyt dużą uwagę koncentrowałeś na rzeczach, które na dłuższą metę wcale nie miały dużego wpływu na twoje życie. Najwyższy czas, żebyś przewartościował swoje wybory. Wciąż nie jest za późno na zmianę zdania w kwestii, która wciąż zaprząta ci głowę. Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) W najbliższym czasie powinieneś nastawić się na gwałtowny rozwój kariery zawodowej. Chociaż jeszcze niedawno nic tego nie wskazywało, w twojej pracy nagle nastąpią poważne zmiany. Nowe obowiązki będą nieco wykraczać poza twoje kompetencje, ale zamiast się tym przejmować, potraktuj je jako wyzwanie. Gwiazdy zsyłają na ciebie pomyślność. Skoncentruj swoją uwagę na rozwoju osobistym i czerp inspiracje z otoczenia. Słuchaj również rad osób starszych i bardziej doświadczonych. Ich wiedza będzie bardziej pomocna, niż przypuszczasz. Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Ostatnio panny są wyjątkowo przemęczone. Mimo wszystko postaraj się wytrzymać i jeszcze nie zwalniaj tempa. Przed tobą ważne wyzwanie, po którym napięty okres nareszcie dobiegnie końca. Wkrótce przekonasz się na własnej skórze, że twój trud włożony w dążenie do celu nie pójdzie na marne. Wytrwałych czeka nagroda, o którą warto zawalczyć. Bądź jednak czujny i zachowawczy w kontaktach z osobami spod znaku skorpiona. Niewykluczone, że będą usiłowały przypisać sobie twoje osiągnięcia. Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Pośpiech nie sprzyja precyzji. Przed tobą ważne zadanie. Tym razem szukanie drogi na skróty będzie bardzo złym pomysłem. Najwyższy czas, byś przypomniał sobie zdobytą niegdyś wiedzę. Umiejętności, które uznawałeś za zbyteczne, będą na wagę złota. Nie masz czego zazdrościć ludziom osiągającym teraz małe sukcesy. Niedługo sytuacja zmieni się o sto osiemdziesiąt stopni. Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Zamiast zazdrościć komuś sukcesu, skup się na własnych poczynaniach. Twoje umiejętności wcale nie są mniejsze, brakuje ci tylko samozaparcia. Inspiracji szukaj w swoim najbliższym otoczeniu i nie bój się pytać o rady osoby, którym udało się osiągnąć zamierzony cel. Uważaj na ludzi spod znaku koziorożca. Ostatnio są szczególnie żądni zabawy i będą usiłować odciągnąć cię od ważnych spraw. Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Zastanów się, czy nie jesteś zbyt łatwowierny. Masz w sobie dużo empatii i szczere intencje w stosunku do osób trzecich. Miej jednak na uwadze, że nie każdy ma takie podejście. W Twoim otoczeniu znajduje się ktoś, kto dąży po trupach do celu. Nie zdradzaj na głos swoich planów i najlepszych pomysłów, bo będziesz tego żałować. Horoskop zwiastuje jednak strzelcom szczęście w sprawach sercowych. Gdy będziesz w opałach, pomocną dłoń poda ci osoba o bardzo podobnych zainteresowaniach i nastawieniu do życia. Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Jesteś osobą odpowiedzialną, która lubi mieć wszystko pod kontrolą. Horoskop przewiduje jednak pewnego komplikacje. Nieoczekiwane wydarzenie zupełnie zaburzy twój rytm dania, co na początku nie przypadnie ci do gustu. Będziesz musiał zapanować nad emocjami i szybko podjąć pewną decyzję. Zaufaj swojej intuicji, podpowiada ci dobre rozwiązanie. Szybko zrozumiesz, że zmiany wcale nie są takie złe, a odrobina chaosu pozwoli przerwać nużącą rutynę. Wieczorem spotka cię miła niespodzianka, która skutecznie poprawi nastrój.