Horoskop dzienny na sobotę 8 maja. Sprawdź, co przewidział dla ciebie los

Ryby (19.02-20.03) Możesz nie mieć możliwości zaspokojenia swoich potrzeb, a sprawy mogą potoczyć się niezgodnie z Twoim wcześniejszym planem. Racjonalnie gospodaruj środkami finansowymi, bądź ostrożny we wszelkiego rodzaju inwestycjach, gdyż możesz ponieść straty.

Byk (20.04-22.05) Dobrze zaplanuj dzisiejszy dzień, a do wszelkich nagłych wydarzeń podchodź z ostrożnością. Możesz przeprowadzić dziś rozmowę ze swoim partnerem/ką , na temat podziału obowiązków lub wspólnej przyszłości. W rozmowie wykaż się rozwagą.

Bliźnięta (23.05-21.06) Możesz czuć smutek za tym co przeminęło. Nieprzewidziany zbieg okoliczności może sprawić, że Twoje plany się nie powiodą. Nie pal za sobą mostów, gdyż okoliczności, w jakich funkcjonujesz, ulegną z czasem poprawie.

Rak (22.06-22.07) Zwolnij tempo i nie przyspieszaj niektórych spraw, nie rób niczego na siłę. Ty lub bliska Ci osoba może nie być gotowa na podjęcie pewnej decyzji. Przemyśl czy to, co zamierzasz zrobić, jest dla Ciebie dobre.

Lew (23.07-23.08) Świadomie będziesz odnosić się do swoich emocji i z całą pewnością nie będziesz unikać okazywania uczuć. Z niezwykłą energią zrealizujesz wszystkie swoje sprawy. W trudnej sytuacji otrzymasz wsparcie drugiej osoby.

Panna (24.08-22.09) Dzisiejszy dzień może nakłonić Cię do uporządkowania spraw, zarówno tych w sensie społecznym jak i prawnym. Podejmując ważne decyzje, kieruj się przede wszystkim rozumem i uczciwością, stosuj się do obowiązujących przepisów.

Koziorożec (22.12-19.01) Z całą pewnością uda Ci się dokonać czegoś wielkiego. Będzie to dzień pełen radości i przebudzenia. Wszelkie sprawy będą toczyły się w taki sposób, w jaki zostało to zaplanowane. Pozwól sobie na otrzymywanie pochwał za to, czego udało Ci się dokonać.