WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop Klaudia Zawistowska 2 godziny temu Horoskop dzienny na sobotę 26 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na sobotę 26 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop dzienny na sobotę 26 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop przewiduje, że nadszedł nie najlepszy czas na wydawanie oszczędności. Chociaż wodniki lubią mieć wszystko zaplanowane i zazwyczaj dobrze gospodarują środkami, pod wpływem zachowania pewnej osoby zaczynają zmieniać podejście do życia. Horoskop przypomina, że nie musisz naśladować innych, aby zdobyć ich sympatię. Masz w głowie konkretny cel, na który warto oszczędzać gotówkę. Nie ulegaj presji otoczenia, nie wdawaj się też w podejrzane układy i nie pożyczaj swojej własności komuś, do kogo nie masz pełnego zaufania. Rozważni zostaną nagrodzeni. Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny przewiduje, że po napiętym okresie, wreszcie czeka cię długi, leniwy poranek. Pośpiech w wykonywaniu domowych obowiązków nie będzie potrzebny. Wreszcie będziesz mieć dużo czasu, aby zabrać się za planowanie wydarzenia, które długo odkładałeś. Nie ma co zwlekać, z realizacją marzeń. Gwiazdy są po twojej stronie, a dodatkowo zyskasz wsparcie najbliższych. Już niedługo nadarzy się również okazja do nawiązania nowych znajomości. Bądź otwarty i nie oceniaj pochopnie ludzi, którzy na początku nie wywrą na tobie dobrego wrażenia. Wśród nich jest ktoś, kto zyskuje przy bliższym poznaniu i jest dobrym materiałem na prawdziwego przyjaciela. Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop radzi uważnie obserwować otoczenie i starać się zauważyć wskazówki, które zsyła los. Przed tobą wyjątkowa szansa, a kluczem do sukcesu okaże się punktualność, dlatego nie spóźnij się na żadne z zaplanowanych spotkań. Jeżeli wykażesz się refleksem, zyskasz cenne informacje, które będą istotnymi wskazówkami w rozwiązywaniu pewnego problemu. Staraj się wyciągać wnioski z postępowania osób w twoim otoczeniu. Twoja wiedza wkrótce zostanie doceniona i ktoś poprosi cię o radę w istotnej kwestii. Bądź szczery w wygłaszaniu swoich opinii. Pamiętaj, że najgorsza prawda jest zawsze lepsza od najcudowniejszego kłamstwa. Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Według horoskopu już od rana będziesz musiał stawić czoło nieoczekiwanym problemom. Rozwiązując je, nie szukaj jednak innowacyjnych metod, ale polegaj na sprawdzonych sposobach. Pamiętaj, że stres i pośpiech nie sprzyjają precyzji, a szukanie dróg na skróty może tylko przysporzyć ci pracy. Zachowaj zimną krew i staraj się nie wdawać w dyskusje z osobami skłonnymi do paniki. Twoje poczynania będzie obserwować ktoś, na kogo opinii szczególnie ci zależy. Jeżeli się wykażesz, bardzo zyskasz w oczach tej osoby. Czas na relaks znajdziesz wieczorem. Pojawi się wówczas okazja do spotkania towarzyskiego w gronie znajomych, których dawno nie widziałeś. Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Chociaż bliźnięta doskonale odnajdują się w pracy indywidualnej, nadchodzi sprzyjający okres dla zadań zespołowych. Horoskop dzienny przepowiada, że wkrótce ktoś powierzy ci pewne zadanie, które mocno wykracza poza zakres twoich obowiązków. Nie dasz rady podołać mu w pojedynkę, dlatego skorzystaj z ofert osób, chcących ci pomóc. Co dwie głowy, to nie jedna i razem zdecydowanie szybciej uporacie się z problemami. Przy okazji odkryjesz w sobie przydatne zdolności, o których istnieniu nie miałeś wcześniej pojęcia. Jeżeli będziesz je rozwijać, okażą się niezwykle przydatne w sprawach zawodowych. Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Dziś niezwykle trudno będzie ci zapanować nad nerwami. Raki są szczere i bezpośrednie, przez co nie ukrywają swoich sympatii oraz antypatii. Horoskop przeczuwa, że niedługo będziesz musiał współpracować z osobą, której nie darzysz zbyt dużą sympatią. Macie nie tylko odmienne podejście do wielu spraw, ale również zupełnie inny rytm pracy. Mimo wszystko spróbuj zachować kamienną twarz i traktować ją z należytym szacunkiem. Jeżeli dasz po sobie poznać, że jesteś niezadowolony, praca upłynie wam w zdecydowanie gorszej atmosferze i potrwa dłużej. Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Wreszcie nastąpi pewien przełom w sprawach miłosnych. Zgodnie z horoskopem, ktoś, kto podoba ci się od dłuższego czasu, wreszcie zwróci na ciebie uwagę. Taka okazja może się nie powtórzyć. Nie zwlekaj, wykorzystaj sprzyjające okoliczności i zaproponuj jej spotkanie. Macie ze sobą więcej wspólnego, niż zakładałeś, więc nie zabraknie wam tematów do rozmów. Pamiętaj jednak, że we wszystkim należy zachować umiar i na początku dajcie sobie trochę przestrzeni. Jeżeli sam zaproponowałeś spotkanie, poczekaj na inicjatywę drugiej osoby, nim zaczniesz planować następne. Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop dzienny przewiduje, że dzisiaj wszystkie panny będą bardziej roztargnione, niż zwykle. Twoją uwagę będzie rozpraszać nagły przypływ uczuć skierowany do konkretnej osoby. Nie jest to ktoś, kogo brałeś pod uwagę jako potencjalnego partnera, ale wydarzenia ostatnich dni znacznie zmieniły twoje podejście. Nie podejmuj decyzji pod wpływem emocji i pozwól, żeby wasza relacja rozwijała się w naturalny sposób. Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Stawiasz dobro innych na pierwszym miejscu, przez co zaniedbujesz własne potrzeby. Nie możesz się tak poświęcać! Horoskop dzienny przewiduje, że nadszedł idealny moment, żeby wreszcie zrobić coś dla siebie. Jeżeli nie przystopujesz, praca ponad miarę odbije się na twoim zdrowiu. Zwróć uwagę na to, co inni tak naprawdę robią dla ciebie. Pamiętaj, że przyjaźń opiera się na wzajemnym wsparciu. Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Horoskop dzienny wie, że czeka cię trudny i pracowity dzień. Wreszcie pojawi się okazja do zaprezentowania swoich umiejętność przywódczych. Nie bój się zająć pozycji lidera. Jeżeli podołasz, zaimponujesz swojemu przełożonemu i utorujesz sobie drogę do awansu. Pamiętaj jednak, żeby zajęty pracą, nie ignorować znajomych oraz rodziny. Wystarczy krótki telefon, aby dać im znać, że o nich pamiętasz. Będzie on miał większe znaczenie, niż myślisz. Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) W najbliższym czasie spodziewaj się nagłego przypływu gotówki. Pieniądze warto przeznaczyć na rzeczy, na które wcześniej nie mogłeś sobie pozwolić. Zazwyczaj robisz wiele dla innych, ale nadszedł najwyższy czas, żebyś w pierwszej kolejności zatroszczył się o swoje potrzeby. Dotyczy to także związku. Nie bój się mówić szczerze o tym, co myślisz. Niepowodzenia psują relację. Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Horoskop dzienny ma dobrą wróżbę. Dziś wszystkie koziorożce są chodzącymi duszami towarzystwa i będą przyciągać do siebie nowych ludzi. Wiele osób, chcąc wkraść się w twoje łaski, stanie się bardziej podatnymi na wszelkie sugestie. Doceń sprzyjające okoliczności. Fakt, że inni traktują cię jak autorytet, może być bardzo pomocne w pracy. Nie bój się przejąć inicjatywy, wprowadzając własne, niebanalne pomysły. Wiele osób stanie po twojej stronie. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące