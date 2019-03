Horoskop dzienny na poniedziałek 4 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) To nie jest najlepszy moment na snucie wielkich planów. Los przewidział dużo nieprzewidzianych sytuacji, którym będziesz musiał poświęcić uwagę. Choć na początku nie będziesz zadowolony z takiej obrotu spraw, wkrótce dostrzeżesz pozytywy zaistniałej sytuacji. Nadarzy się doskonała okazja do poznania nowych ludzi. W tym osoby, z która błyskawicznie znajdziesz wspólny język.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Dzień zacznie się od dobrej wiadomości, która od razu poprawi twój nastrój. W pracy czeka cię dzisiaj mniej zajęć, dlatego wreszcie będziesz mógł odetchnąć. Czynności, które zazwyczaj sprawiają ci trudność, będziesz wykonywał z dużą łatwością. To odpowiedni moment na podejmowanie wyzwań. Nie obawiaj się nowych zadań, nawet jeżeli będą nieznacznie przewyższać twoje kompetencje. Ambitne osoby zostaną nagrodzone.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Po burzliwym okresie nadejdzie czas na chwilę wytchnienia. Barany są z natury ambitnie i lubią, jak wokół dużo się dzieje, ale tym razem nie wyszukuj kolejnych zadań. Wolniejszy okres poświęć na relaks w domowym zaciszu. Pamiętaj, że praca zmęczonego umysłu jest zawsze mniej wydajna. Niedługo na horyzoncie pojawi się ambitne wyzwanie. Musisz mieć siłę, żeby mu sprostać.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Bliska osoba boryka się z pewnym problemem i potrzebuje twojej pomocy. Chociaż ostatnio jesteś przepracowany, spróbuj znaleźć dla niej wolną chwilę. Sprawa jest poważniejsza, niżby się mogło wydawać, a twoje wsparcie okaże nieocenione. Zaistniała sytuacja jeszcze bardziej was do siebie zbliży. Wiedz, że masz do czynienia z kimś honorowym, kto w przyszłości zechce się odwdzięczyć.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Dzień zacznie się wyjątkowo leniwie. Dziś wszystkie bliźnięta są roztargnione. Niezwykle ciężko będzie ci się zmobilizować do wykonywania nawet najbardziej podstawowych obowiązków. To nie jest najlepszy moment na podejmowanie dodatkowych wyzwań. Postaraj się nie spóźniać i czytaj dwukrotnie każdy dokument przed podpisaniem, co pomoże ci uniknąć ewentualnych błędów. Energia wróci dopiero wieczorem. Usłyszysz wówczas dobrą wiadomość.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Będziesz musiał sprawdzić się w dziedzinie, z którą nie miałeś wcześniej do czynienia. Czas przezwyciężyć wewnętrzne bariery, by stawić czoła nowemu wyzwaniu. Im szybciej przełamiesz się do stosowania nowych metod, tym łatwiej będzie ci się przyzwyczaić. Pamiętaj, że zaistniała sytuacja dotyczy większej liczby osób. Z pewnymi problemami o wiele łatwiej będzie wam mierzyć się w grupie.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Wreszcie nastąpi przełom w sprawach sercowych. Niedługo nawiążesz bliższą znajomość z osobą, która intryguje cię od dłuższego czasu. Okazja do dłuższej, szczerej rozmowy pojawi się w najmniej spodziewanym momencie. Będziecie musieli razem sprostać pewnemu zadaniu, które ujawni wasze słabe i mocne strony. Przekonasz się, że łączy was więcej, niż początkowo zakładałeś.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) To nie jest najlepszy moment na inwestycje ani większe wydatki. Powinieneś zatroszczyć się o swoje sprawy finansowe i wreszcie zacząć oszczędzać. Pod żadnym pozorem nie pożyczaj od nikogo pieniędzy, zamiast tego wdrąż w życie konkretny plan. Bliski znajomy ostatnio odniósł niemały sukces i zaczyna powodzić mu się coraz lepiej. Porozmawiaj z nim. Udzieli kilku cennych wskazówek, które będą bardzo przydatne w twojej sytuacji.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Ostatnio wszystkie wagi są chorowite i osłabione. Nie ignoruj pierwszych oznak przeziębienia. Ciągłe wychodzenie z domu oraz podejmowanie nowych zadań, nie są teraz najlepszym pomysłem. Wolniejszą chwilę poświęć na profilaktyczne badania. Zadbaj też o lepszą dietę. Niedługo los zaskoczy cię wyjątkową szansą rozwoju kariery. Musisz być w pełni sił, by umiejętnie ją wykorzystać.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Konflikt wisi w powietrzu. Osoba, z którą zazwyczaj doskonale się dogadujesz, wyjątkowo cię zdenerwuje. Poróżni was jej podejście do pewnego problemu. Podczas gdy ty traktujesz go niezwykle poważnie, ona zdaje się wcale nie dostrzegać przeszkody. Zamiast unosić się gniewem, postaw na szczerą rozmowę. Pamiętaj, że wykrzyczanych w złości słów, nie da się cofnąć.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Odnosisz mylne wrażenie, że wszystkim wokół powodzi się lepiej. Owszem, kilkoro znajomych osiągnęło pewien sukces, jednak nie doszli do tego bez wysiłku. Masz dużą wiedzę i umiejętności, które możesz wykorzystać w produktywny sposób. Nie szukaj wymówek dla swojej bezczynności, tylko zacznij działać. W najbliższym czasie, na horyzoncie pojawi się atrakcyjna oferta. Żeby z niej skorzystać, musisz się wykazać, ale rezultat będzie tego wart.