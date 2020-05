Horoskop dzienny na poniedziałek 25 maja 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Szczęście, miłość, a może dzień pełen zmartwień? Co przygotował los na poniedziałek 25 maja? Sprawdź horoskop dzienny, żeby wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Możesz dostać od szefa propozycję zmiany stanowiska lub zakresu obowiązków. Zanim je odrzucisz zastanów się, może uda się ponegocjować z szefem i coś ugrać dla siebie, jako dodatkowy bonus. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Zgodnie z horoskopem dziennym unikaj wszystkich konfliktów. Nawet jak ktoś Cię będzie chciał na siłę wciągnąć to odmów. Za to pamiętaj „gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta” i dziś możesz skorzystać na cudzym konflikcie w pracy. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Zaczniesz planować swoje kolejne ruchy zawodowe. Plan na podwyżkę lub zmianę pracy. Jednak szybko przekonasz się, że twoje oczekiwania bardzo rozmijają się z obecną rzeczywistością na rynku pracy. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop dzienny przewiduje, że nie będziesz mieć zbytnio głowy do pracy. Za to chętnie z jednym poplotkujesz, a drugiego wysłuchasz. Dowiesz się kilku ciekawostek i uznasz, że mogą być przydatne w pracy i to już szybko. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Będziesz mieć tendencję do podejmowania decyzji zawodowych bez przemyślenia. Przez to możesz sam wpakować się w sytuację, która już wkrótce okaże się dla Ciebie ciężka. Zanim powiesz komuś tak, to pomyśl. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop dzienny głosi, że będziesz mieć dziś ochotę na rozmowę z dalszą rodzinę i posłuchanie co u nich się dzieje. Partner może próbować przekonać Cię do ryzykownej decyzji szczególnie dotyczącej wakacji. Nie śpiesz się z odpowiedzią. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Będziesz dziś bardzo krytyczny. I nie będzie to miało znaczenia czy to szef czy starszy kolega. Każdemu szczerze powiesz co myślisz. Zrazisz do siebie parę osób. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Nie przesadzaj z nadmiarem obowiązków czy to w pracy czy w domu. Będziesz mieć możliwość wyjść na spotkanie ze znajomymi. Idź i zrelaksuj się. Trochę zabawy dobrze Ci zrobi. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Od rana będziesz myślała tylko o jednym. O świętym spokoju. Lepiej niech nikt nie denerwuje Cię w pracy bo możesz pokazać się od drugiej, o wiele bardziej bojowej strony. Po pracy idź na spacer i przytul drzewo. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Dziś masz skłonność do podejmowania mądrych decyzji. Z każdą trudnością poradzisz sobie bez problemu. Rób swoje, działaj i ciesz się zmianami. Będą korzystne. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Dziś czeka Cię dzień pełen zmian i działania. Na szczęście wszystko się ułoży po twojej myśli i to w dużej mierze dzięki Twojej intuicji. Wieczorem odpocznij. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Według horoskopu nadszedł doskonały dzień na załatwianie spraw urzędowych i służbowym. Ze wszystkim szybko się uporasz i na dodatek ktoś podsunie Ci ciekawy pomysł na rozwiązanie problemu. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Zakład dziennikarza WP z Jarosławem Gowinem. "Przesyłka dotarła"