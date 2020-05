Horoskop dzienny na poniedziałek 18 maja 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Szczęście, miłość, a może dzień pełen zmartwień? Co przygotował los na poniedziałek 18 maja? Sprawdź horoskop dzienny, żeby wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Ktoś może w sposób nietaktowny zachować się wobec Ciebie. Założone na dzisiaj do realizacji plany mogą ulec opóźnieniu bądź też będą wymagać zmiany. Może dojść do poważnej rozmowy lub do wyjaśnienia jakiejś sytuacji. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny głosi, że poniedziałek będzie sprzyjał podejmowaniu kluczowych decyzji. W sposób naturalny będziesz przyciągać osoby, które będą mogły Ci pomóc. Odrzuć od siebie trapiące Cię wątpliwości i łap pojawiające się szanse. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Może to być dość nerwowy i trudny dzień. Towarzyszyć Ci może uczucie, że znalazłeś się w sytuacji bez wyjścia. Bardziej niż zwykle możesz być skłonny do ulegania pokusom. Unikaj kontaktów z toksycznymi ludźmi i nie daj się wciągnąć w podejrzane przedsięwzięcia. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Możesz odnosić wrażenie, że prowadzisz samotną walkę z wiatrakami. Osoba z Twojego otoczenia kierowana zazdrością może próbować zniweczyć Twoje plany. Broń swoich przekonań i decyzji, lecz rozsądnie wybieraj bitwy do stoczenia. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop dzienny przewiduje, że towarzyszyć Ci może poczucie osamotnienia i prawdopodobnie zapragniesz bliskości drugiej osoby. Porozmawiaj z kimś, kto może Cię wesprzeć psychicznie. Zachowaj spokój, gdyż wiele obaw może być wytworem Twojej wyobraźni. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Uzbrój się w cierpliwość. Realizacja Twoich planów i przedsięwzięć może zostać chwilowo wstrzymana. Przyjrzyj się swoim działaniom i zastanów się nad swoim postępowaniem. Nie narzucaj sobie dużego tempa. Pamiętaj, że do niektórych rzeczy czasami warto dochodzić powoli. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Dzisiejszy dzień będzie należeć do tych wymagających większej aktywności. Zapowiada się telekonferencje i ożywione rozmowy. Niektórzy z Was mogą wyruszyć w delegację. Nie trać czujności, uważaj na osoby nieuczciwe i mające skłonności do plotek. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Według horoskopu dziś może towarzyszyć Ci huśtawka emocjonalna lub poczucie niepewności. Być może dojdzie do nagłego zwrotu sytuacji co postawi Cię przed koniecznością szybkiego podjęcia decyzji. Zanim cokolwiek uczynisz w tej sprawie zrób sobie chwilę przerwy, aby się wyciszyć. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Będzie to dzień pełen działań związanych z tworzeniem czegoś zupełnie nowego. Możesz otrzymać nowe propozycje oraz spodziewać się powierzenia ważnych zadań do realizacji. Być może zapragniesz pokonać swoje ograniczenia, przekroczyć pewne bariery. Zmniejsz tempo do poziomu, który będzie dla Ciebie komfortowy. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Zgodnie z horoskopem mogą pojawić się przed Tobą kuszące propozycje. Ściągnij "różowe okulary" i dobrze zastanów się nim podejmiesz decyzję. Bądź uważny, nie ulegaj temu co złudne, gdyż możesz paść ofiarą oszustwa. Ostrożnie obchodź się z alkoholem i innymi używkami. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Jeśli wiesz czego chcesz i masz precyzyjny plan, to osiągniesz swój cel. Wówczas, gdy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, związane z tym czy jesteś w stanie zrealizować swoje zamierzenia, odrzuć je i spokojnie zabierz się do działania. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Przed częścią z Was może pojawić się obiecujące przedsięwzięcie biznesowe. Być może otrzymasz interesującą propozycję pracy lub zaproszenie na ważne spotkanie. Przed singlami pojawi się szansa na poznanie kogoś wyjątkowego. Więcej dowiesz się u Eksperta!

