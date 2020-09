Horoskop dzienny na poniedziałek 14 września 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Wodnik (20.01-18.02) Unikaj dziś awantur i niepotrzebnej wymiany zdań. Pamiętaj: polityka, pieniądze i religia, omijaj te tematy jak możesz. Jak ktoś zacznie Cię prowokować, to udawaj, że nie widzisz cudzego zachowania. Wieczorem drink dobrze ci zrobi lub napar z melisy.

Ryby (19.02-20.03) Dziś pilnuj swoich spraw i pieniędzy. Nawet jak szczęście będzie Ci sprzyjać i ciekawe okazję Cię nie ominą, to zwracaj szczególną uwagę na to co podpisujesz. Czy w pracy czy np. w banku. Wszystko czytaj ze zrozumieniem.