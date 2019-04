Horoskop dzienny na poniedziałek 1 kwietnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na poniedziałek 1 kwietnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na poniedziałek 1 kwietnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Wreszcie nadarzy się okazja do udowodnienia niedowiarkom swoje racje. Przez dłuższy okres cierpliwie znosiłeś uwagi innych, chociaż sam miałeś zupełnie inne zdanie w pewnej kwestii. Horoskop zwiastuje ci pomyślność w sprawach zawodowych. Sprzyjające okoliczności losu sprawią, że będziesz mógł zaprezentować umiejętności, z których większość nie zdawała sobie sprawy. Wreszcie zostaniesz doceniony i zaimponujesz kilku osobom, które w ciebie wątpiły.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop podpowiada, że nie ma co martwić się na zapas. Dołożyłeś wszelkich starań, żeby osiągnąć cel i teraz czekasz na rezultat swojej ciężkiej pracy. Sprawa nie rozwiąże się jednak szybko, dlatego bądź cierpliwy. Najbliższe dni warto poświęcić na należyty odpoczynek. Los sprzyja kontaktom towarzyskim dlatego, zamiast siedzieć w domu, otwórz się na ludzi. Przebywanie wśród rozrywkowym znajomych szybko podniesie cię na duchu i naładuje pozytywną energią.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Zdaniem horoskopu to nie jest dobry moment na rozwój spraw sercowych. Chociaż na horyzoncie pojawiają się kolejni adoratorzy, myślami wciąż krążysz wokół pewnej osoby. Zawód miłosny zdarza się każdemu i nie powinieneś brać do siebie usłyszanych wcześniej, gorzkich słów. Jeżeli czujesz się zagubiony, nie wchodź w nowe relacje. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie spędzanie większej ilości czasu z bliskimi. Pamiętaj, że masz wokół siebie na ludzi, na których zawsze możesz polegać.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop sugeruje, abyś w najbliższym czasie wstrzymał się od podejmowania ryzykownych decyzji. Chociaż dużo znajomych zyskało dzięki wyborowymi drogi na skróty, w twoim przypadku lepsze będą sprawdzone metody. Nie czuj się pokrzywdzony dlatego, że osiąganie pewnych celów zajmuje ci więcej czasu. Jeżeli dokładnie przeanalizujesz rezultaty twojej pracy zrozumiesz, iż są zdecydowanie trwalsze. Twoją przewagą nad innymi będzie natomiast pracowitość i doświadczenie. Uwierz, że wystarczą, aby zawalczyć o swoje.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Dzień zacznie się wyjątkowo spokojnie, a gwiazdy obdarzą cię pomyślnością. Czynności, które zazwyczaj sprawiają ci problem, dziś będziesz wykonywał z zaskakującą łatwością. Według horoskopu to dobry moment na podejmowanie się zadań, które wykraczają poza twoje kompetencje. Bliźnięta mają dziś otwarte, głodne wiedzy umysły, przez co szybko będą zapamiętywać nowe informacje i łączyć fakty. Jeżeli rozważasz naukę nowego języka lub udział w kursie poprawiającym kompetencje zawodowe wiedz, że to dobry pomysł. Dużo zyskasz, a zdobyta wiedza przyda ci się szybciej, niż myślisz.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop ostrzega przed plotkarzem, który niespodziewanie pojawi się w twoim najbliższym otoczeniu. To osoba z pozoru sympatyczna i otwarta, ale w rzeczywistości jest również żądna sensacji. Swoim bezpośrednim podejściem szybko zaskarbi sobie sympatię twoich znajomych. Nie okazuj jej jawnej antypatii, ale zachowaj czujność. Pamiętaj, żeby nie zwierzać się z ważnych spraw osobom, do których nie masz zaufania. Waż również słowa w towarzystwie, bo wyrwane z kontekstu zdanie powtórzone odpowiedniej osobie, przemówi na twoją niekorzyść.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Los sprzyja pracom zespołowym. Chociaż lwy są z natury indywidualistami, tym razem to właśnie działanie grupowe będzie dla ciebie korzystniejsze. Nie bój się stanąć na pozycji lidera. Obudzą się w tobie zdolności przywódcze, a współpracownicy docenią twoje niebanalne pomysły. Pamiętaj jednak, że konsultować z nimi swoje decyzje i pytać o zdanie. Horoskop podpowiada, że dzięki temu wzbudzisz nie tylko ich szacunek, ale również sympatie.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop radzi doradza postawienie na rozwój kariery zawodowej. Od pewnego czasu masz wrażenie, że tkwisz w jednym punkcie, co nie wpływa korzystnie na twoje samopoczucie. Panny są ambitnie i lubią się rozwijać, co w obecnej chwili jest utrudnione. Spróbuj myśleć perspektywicznie. Jeżeli uważasz, że za swoją ciężką pracę nie jesteś właściwie nagrodzony, nie bój się powiedzieć tego na głos. W ostateczności, jednym z rozwiązań może być zmiana posady. Pamiętaj, że nie masz małych kompetencji i stać cię na więcej.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Wagi są dzisiaj wyjątkowo rozdrażnione i skłonne do konfliktów. Zdaniem horoskopu to nie jest najlepszy okres na pracę zespołową ani próbowanie nowych rzeczy. Frustrację warto za to wyładować w sporcie lub kreatywnych działaniach takich jak, chociażby malowanie. Nie wiń siebie za gorsze samopoczucie. Od kilku dni zmagałeś się ze stresem, który wciąż rozpaczliwie próbuje znaleźć ujście. Twój nastrój ulegnie za to poprawie w godzinach wieczornych. Usłyszysz wówczas miłą wiadomość.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Horoskop zwiastuje okres rywalizacji. Masz przed sobą określony cel, do którego dążysz. W pewnym momencie na twojej drodze pojawi się jednak godny przeciwnik. To osoba inteligentna i doświadczona, chociaż jej wiedza dotyczy innych dziedzin niż twoja. Nie pozwól, żeby taki stan rzeczy popsuł ci nerwy. Zaufaj swojemu dotychczasowemu podejściu i nie sugeruj się jego innowacyjnymi sposobami rozwiązywania problemów. Jeżeli będziesz potrzebował wsparcia, zgłoś się do lwów i koziorożców. Udzielą cennych wskazówek.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Twój dobry znajomy boryka się z pewnym problemem. To osoba bardzo dumna, dlatego nie chce przyznać, że ma pewne kłopoty. Mimo wszystko twoje wsparcie bardzo by jej pomogło. Przypomnij sobie, że te w trudnych chwilach to właśnie ona podała ci pomocną dłoń i chociaż ostatnio masz dużo na głowie, warto odwdzięczyć się tym samym. Pamiętaj jednak, że masz do czynienia z osobą skrytą. Zamiast pytać wprost, przyjmij metodę małych kroków i postaw na długie, szczere rozmowy. Prędzej czy później się przed tobą otworzy.