Horoskop dzienny na piątek 4 grudnia. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Ryby (19.02-20.03) Część z was zapragnie zmian i podejmie zdecydowane działania. Pojawi się nowe uczucie lub coś drgnie w waszej relacji. Możecie otrzymać ciekawą propozycję. Postawcie na kreatywność i przejmijcie inicjatywę.

Baran (21.03-19.04) Wasze pragnienia okażą się nierealne. Niektórzy z Was mogą stać się ofiarą nieuczciwych posunięć ze strony otoczenia lub znaleźć się w sytuacji, w której będziecie musieli jedynie zaakceptować przegraną i ruszyć dalej.

Byk (20.04-22.05) Niektórzy z was podejmą kroki zmierzające do ustabilizowania sytuacji życiowej. Mogą pojawić się myśli o zmianie miejsca zamieszkania lub dotyczące nowej inwestycji. Nie unikajcie rozmów o przyszłości.

Bliźnięta (23.05-21.06) Towarzyszyć wam może poczucie niezadowolenia i niechęć do podejmowania jakichkolwiek działań. Być może stwierdzicie, że nie dostrzegacie postępu w realizowanych przedsięwzięciach oraz oczekiwanych rezultatów. Przegońcie nudę i postarajcie się urozmaicić dzisiejszy dzień.

Lew (23.07-23.08) Odczuwać będziecie swego rodzaju huśtawkę emocjonalną. Część z was może zostać zmuszona do znoszenia czyichś kaprysów lub być nagabywana przez narzucającą się osobę. Bądź cierpliwy i zachowaj dyplomację w kontaktach międzyludzkich.

Panna (24.08-22.09) Los się do was uśmiechnie. Ktoś może dać wam drugą szansę. Niektórzy z was mogą wejść w relację z przeznaczenia. Spodziewajcie się nagłych zwrotów akcji i nie przegapcie pojawiających się okazji.