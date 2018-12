Horoskop dzienny na piątek 14 grudnia 2018 roku. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01–18.02) Uważaj na kontakty z koziorożcem i skorpionem, bo są skore do konfliktów. Nie pozwól, żeby ich nastawienie popsuło Ci nastrój. Przed Tobą pewne wydarzenie, na które czekałeś od dłuższego czasu. Będziesz miał okazję na dłuższą rozmowę z pewną osobą. Zaczynasz czuć do niej coś więcej, a taka możliwości może się więcej nie powtórzyć. Umiejętnie wykorzystaj korzystny splot wydarzeń.

Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02–20.03) Do odważnych świat należy. Ostatnio postępujesz zbyt zachowawczo stale wybierając bezpieczne ścieżki. Na dłuższą metę takie postępowanie będzie niekorzystne. Dopóki nie zaryzykujesz, nie zyskasz. Wykaż się inicjatywą i podejmij odważny krok, który od dłuższego czasu chodzi Ci po głowie. Taką postawą zaimponujesz innym.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03–19.04) Ostatnio do Twojego życia wdziera się rutyna. Monotonny schemat dnia bardzo szybko może stać się męczący. Najlepszym sposobem, żeby poczuć się lepiej będzie zmiana rytmu dnia. Bądź towarzyski i nie odmawiaj spotkań ludziom, z którymi wcześniej nie miałeś zbyt bliskich kontaktów. Najtrudniej jest zacząć wprowadzać zmiany, ale gdy to zrobisz, nie będziesz żałował.

Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04–22.05) Zaczyna udzielać Ci się lenistwo. Krótkie dni i chłodna pogoda skutecznie odbierają energię, przez co masz trudności ze skupieniem oraz koncentracją. Niestety, przed Tobą sporo pracy. Weź się w karby i nie pozwól, żeby spiętrzyły się obowiązki. Miej na uwadze, że na wytrwałych czeka nagroda.

Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05 – 21.06) Los sprzyja sprawom miłosnym. Nadarzy się okazja do spotkania z osobą, na której bardzo Ci zależy. Spróbuj poprzez gest przekazać swoje uczucia. Propozycja spotkania lub symboliczny prezent mogą skutecznie poprawić nastrój drugiej osobie. Wykaż się kreatywnością, a Twoje starania zostaną docenione.

Rak (22.06–22.07) Uważaj, w Twoim otoczeniu znajduje się plotkarz. To osoba bardzo ambitna i skłonna do rywalizacji. Bacznie obserwuje każdy Twój krok, czekając na najmniejsze potknięcie. Pod żadnym pozorem nie daj sobie wejść na głowę. Reaguj na kąśliwe uwagi i dementuj każdą, fałszywą plotkę usłyszaną na swój temat. Pamiętaj jednak, żeby zachować przy tym klasę. Unosząc się gniewem stracisz w oczach innych.

Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07–23.08) Ostrożnie dobieraj sobie znajomych. Wkraczasz w nowe otoczenie, w którym będziesz miał do czynienia z różnymi ludźmi. Nie oceniaj nikogo zbyt pochopnie i w pierwszej kolejności zwracaj uwagę na czyny, nie słowa. Niedługo będziesz miał okazję zaprezentować swoje zdolności przywódcze, gdyż przyjdzie Ci pracować w grupie. Efekt tej współpracy będzie miał duży wpływ na nadchodzące wydarzenia.

Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08–22.09) Nie wymagaj od innych więcej niż od siebie. Zrozumiałe, że zależy Ci na pewnej sprawie, ale zastanów się, czy w chwili obecnej Twoja postawa nie jest zbyt roszczeniowa. Przed Tobą ważne wyzwanie. Jeżeli je podejmiesz, wiedz że będziesz musiał uporać się z konkretną sprawą w pojedynkę. Będzie to dobra okazja, aby wreszcie się uniezależnić.

Horoskop dzienny dla wagi Waga (23.09–22.10) To Twój dzień. Dziś wszystkim wagom będzie dopisywać wyjątkowe szczęście. Z obowiązkami, które zazwyczaj sprawiają Ci dużo problemów uwiniesz się nadzwyczaj szybko. Wolniejszy wieczór wykorzystaj na spotkania towarzyskie. Usłyszysz dobrą nowinę, która dodatkowo poprawi Ci nastrój.

Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10–21.11) Pewna bliska osoba bardzo zszarga Ci nerwy. Martwisz się, a jej nieodpowiedzialne podejście do pewnych spraw dodatkowo przysparza trosk. Musisz jednak pogodzić się z faktem, że to nie Ty decydujesz o czyimś życiu. Zostaw sytuację losowi i skup się na własnych problemach, które również zaczynają się piętrzyć. Pamiętaj, że ludzie często najlepiej uczą się na błędach.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11–21.12) Nie zmuszaj się do wykonywania czynności, na które nie masz ochoty i nie sil się na sztuczne komplementy. Polubiłeś pewną osobę. To normalne, że zależy Ci na jej uznaniu. Miej jednak na względzie, że Twoja szczerość zostanie bardziej doceniona. Nie musisz mówić innym tego, co chcą usłyszeć, żeby zyskać w ich oczach. Wartościowe znajomości nawiążesz będąc sobą.