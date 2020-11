Horoskop dzienny na niedzielę 8 listopada. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Baran (21.03-19.04) Zapowiada się dość trudny dzień. Wiele uczuć może mieć swoje podłoże w niepokoju, co kompletnie nie będzie miało odbicia w rzeczywistości. Być może będziesz musiał się z kimś lub z czymś skonfrontować. Wszystko, czego pragniesz, możesz osiągnąć, wkraczając na duchową ścieżkę.

Bliźnięta (23.05-21.06) W dzisiejszym dniu możesz zetknąć z niespodziewanym i przełomowym wydarzeniem lub zapragniesz uwolnić się od kogoś, lub czegoś, co od dłuższego czasu cię ogranicza. Decyzja, którą podejmiesz, nawet dla Ciebie może okazać się zaskakująca.

Rak (22.06-22.07) Odrzuć szum codziennego dnia. Zwróć uwagę na swoje sny i przeczucia. Daj sobie więcej czasu na obserwację i dostrzeganie tego, co może się kryć pod powierzchnią Zachowaj swoje opinie dla siebie. Działania podejmuj tylko w takim wypadku jeśli mówi Ci o tym Twój wewnętrzny głos.

Waga (23.09-22.10) Nurtować mogą Cię sprawy związane z Twoimi dziećmi. Zapowiadają się miłe spotkania w gronie rodzinnym. Powracać będą wspomnienia z przeszłości, prawdopodobnie zatęsknisz za tym co było. Być może spotkasz się z kimś, kogo od lat nie widziałeś lub otrzymasz prezent, który sprawi Ci ogromną radość.

Skorpion (23.10-21.11) Dzisiejszy dzień będzie sprzyjał nawiązywaniu prawidłowych kontaktów z innymi ludźmi. Możesz zażegnać konflikt lub dojść z kimś do porozumienia. Część z was może stanąć w obliczu nowych wyzwań. Do niepowodzenia może doprowadzić cię brawura i zbytnia pewność siebie.