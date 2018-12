Horoskop dzienny na niedzielę 16 grudnia 2018 roku

Horoskop dzienny na niedzielę 16 grudnia 2018 roku. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na niedzielę 16 grudnia 2018 roku (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01–18.02) Możesz liczyć na szczęśliwą aurę. Twoje sprawy osobiste ułożą się według wcześniej ustalonego planu. Obawiałeś się uporania z pewną sprawą, ale na szczęście na horyzoncie pojawią się pomocnicy. Nie snuj wyszukanych planów na wieczór. Los szykuje dla Ciebie niespodziankę.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02–20.03) Nie czekaj w nieskończoność na wyjaśnienie nurtującej Cię sytuacji. Wiadomość, której oczekujesz może pojawić się zbyt późno. Powinieneś sam przejąć inicjatywę i zadać odpowiednie pytania konkretnym osobom. Nie obawiaj się ich burzliwej reakcji. Masz pełne prawo, żeby znać prawdę.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03–19.04) To, że ostatnio jesteś zabiegany nie jest wystarczającym powodem do zaniedbywania swojego zdrowia. W minionych dniach czujesz się przemęczony i osłabiony. Jako osoba ambitna stawiasz obowiązki na pierwszym miejscu, ale w tym okresie to może nie być najlepsze wyjście. Zrób profilaktyczne badania i poświęć więcej czasu na odpoczynek w domowym zaciszu. Wówczas szybko wróci Ci energia oraz siła do działania.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04–22.05) Nie praw komuś fałszywych komplementów. Masz dobre intencje, ale drobne kłamstwa mogą wyrządzić więcej szkód niż pożytku. Szczególnie, jeżeli ujrzą światło dzienne. To zrozumiałe, że chcesz zaimponować wpływowej osobie, ale możesz dokonać tego w inny sposób. Wykorzystaj zdolności, którymi wyróżniasz się na tle grupy.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05 – 21.06) Najwyższy czas pomyśleć o oszczędzaniu. Masz problem z umiejętnym gospodarowaniem finansami, przez co wciąż nie możesz pozwolić sobie na upragnione inwestycje. Weź przykład z członka rodziny, który doskonale nad tym panuje. Chętnie udzieli Ci trafnych rad dotyczących przedsiębiorczości.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06–22.07) Ciągłe rozpamiętywanie przeszłości nie sprawi, że poczujesz się lepiej. Kiedyś bliska osoba bardzo zraniła Twoje uczucia, a pewna sytuacja sprawiła, iż smutne wspomnienie wróciło. Największy błąd, jaki możesz popełnić to zamykanie się na innych ludzi. W Twoim otoczeniu znajduje się ktoś, kto przechodziło przez to samo. Szczera rozmowa bardzo by Was zbliżyła.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07–23.08) Na horyzoncie pojawi się pewien problem. Chociaż z początku odniesiesz wrażenie, że dotyczy tylko Ciebie, szybko zrozumiesz, iż boryka się z nim więcej osób. Wykorzystaj swoje zdolności przywódcze. Najszybciej i najskuteczniej rozwiążesz go, jeżeli połączysz siły z innymi. Odkryjesz przy tym nową, charyzmatyczną część swojej osobowości, a inni dostrzegą, że masz silny charakter.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08–22.09) Dzisiaj wszystkie panny są wyjątkowo rozdrażnione. To nie jest najlepszy czas na próbowanie całkowicie nowych rzeczy i realizację poważnych obowiązków. Nie jesteś w zbyt dobrym stanie i powinieneś wreszcie odpocząć. Postaraj się przy tym nie myśleć o pracy. Niedługo pojawią się kolejne wyzwania, a Ty musisz mieć siłę, żeby im podołać.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09–22.10) Odkryjesz, że wraz ze znajomym macie podobne cele. Do ich osiągnięcia potrzeba sporo wysiłku, ale na szczęście nie jesteś sam. Oboje najlepiej wyjdziecie na tym, jeżeli zdecydujecie się na współpracę. Macie różne umiejętności, które doskonale się uzupełnią. Przy okazji wspólnej pracy może zacząć Was łączyć szczególna więź.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10–21.11) Ostatnio coraz bardziej gubisz się we własnych uczuciach. Dzieje się to za sprawą nowopoznanej osoby, z którą bardzo szybko złapałeś wspólny język. Nie warto uparcie oglądać się wstecz, jeżeli dobrze wiesz, że powinieneś zakończyć pewien etap. Otwórz się na nowe relacje. Potrzebujesz ich.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11–21.12) Znalazłeś się na rozdrożu, ale przeczucie i intuicja podpowiadają Ci, co dokładnie powinieneś uczynić. Czas podjąć kolejny krok. Postaw na rozwój umiejętności zawodowych i osobistych pasji. Chociaż na początku zmiany nie przypadły Ci do gustu, mogą mieć szczęśliwy finał, o ile przyłożysz się do pracy. Szczególnie pożądaną cechą okaże się kreatywność.