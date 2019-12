Horoskop dzienny na czwartek 12 grudnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na czwartek 12 grudnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na czwartek 12 grudnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop przewiduje, że Wodniki będą dziś bardzo kochliwe, nastawione na amory i zrobią wszystko, by swoje marzenia zrealizować. Jednak do tego tanga trzeba dwojga, a chętnych nie będzie w zasięgu, więc plan może się nie powieść. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Ryby będą dziś miały tak dużo energii i chęci, że zapomną o swoich wszystkich lękach, obawach i wątpliwościach i będą działały na pełnej parze, a więc w jeden dzień zrobią więcej ruchów niż przez cały tydzień. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Według horoskopu Barany będą dziś wycofane, zamyślone, poważne, filozoficznie nastawione do życia. To w sumie dobrze, bo w takiej pozycji myśliciela umiejętnie i trafnie podejmuje się decyzje i dochodzi do mądrych wniosków. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Wyjdzie dziś z Was konserwatyzm, sztywność, tradycjonalizm, a nawet pobożność, ale wszystko to w takim skrajnym wydaniu, to niedobrze, bo takim zachowaniem nie zyskacie ani autorytetu, ani szacunku otoczenia. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Zdaniem horoskopu będziecie dziś nastawione na zysk, zarobek, pieniądze czy biznes, a więc wszelkie Wasze działania pójdą w kierunku materialnego zaspokajania potrzeb. Sfera duchowa nie będzie dziś dla Was nawet istnieć. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Raki dziś będą trochę infantylne, naiwne, takie bez wiedzy i rozeznania. To niedobrze, bo ludzie wyrachowani i cwaniacy, łatwo dziś mogą zdobyć nad Wami przewagę, przez co możecie stać się ofiarami oszustwa. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Nie będziecie dziś wcale lgnęły do ludzi. Zgodnie z horoskopem nie będziecie miały ochoty na żadne kontakty towarzyskie, a to może świadczyć o przejściowym niżu energetycznym lub będzie to zapowiedź jakiejś sezonowej choroby. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Już od rana nastaw się, że dziś przeżyjesz pewną przemianę, a dotyczyć ona będzie sfery zawodowej lub jeśli jesteś uczniem to szkolnej, bo nagle zostaniesz zauważony, dostrzeżony, doceniony i nagrodzony. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop dzienny radzi. Dziś zastanów się, jakie masz założenia, plany i strategię na dojście do upragnionego celu, czy nie jest to droga kosztem innych lub po trupach, pamiętaj, że na cudzej krzywdzie swojego szczęścia nie zbudujesz. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Chcesz wiedzieć, co czeka Cię w życiu miłosnym? Sprawdź horoskop miłosny na grudzień.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Wiele spraw i niektórzy ludzie będą Cię dziś wyjątkowo irytować, niepokoić, a wrażenia te będą wynikały z niezrozumienia tematu, a więc najpierw zasięgnij informacji, a potem dopiero ewentualnie się denerwuj. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Strzelce będą dziś grubo mijały się z prawdą. Będą nieszczere, nielojalne i to w stosunku do osoby najbliższej, co niestety zostanie odkryte. Trzeba będzie się przyznać, wszystko naprawić i przeprosić. Dowiedz się więcej u Eksperta!

Horoskop dzienny dla koziorożca