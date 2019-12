WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Horoskop tygodniowy na 9-15 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co cię czeka w tym tygodniu? Horoskop tygodniowy dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Miłość: Horoskop wie, że w miłości trwa dobra passa. Bądź cierpliwy, a uda ci się wyjaśnić partnerowi, czego potrzeba ci do szczęścia. Praca: Nie pozwól sobie teraz na lenistwo, w każdej sytuacji staraj się trzymać rękę na pulsie. Możliwe są dodatkowe i bardzo ważne obowiązki zawodowe, które przyniosą ci pieniądze i uznanie. Finanse: Sprawy finansowe wymagać będą od Ciebie większej ostrożności. Czasem wdajesz zbyt duże sumy bez chwili namysłu. Zdrowie: Wodnik powinien przyjrzeć się swoim nawykom i wyeliminować te, które mają negatywny wpływ na jego zdrowie. Warto zadbać o aktywność fizyczną i zróżnicowaną dietę. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla ryb Ryby (19.02-20.03) Miłość: W miłości nowa szansa. Idź na randkę z kimś, kto od dłuższego czasu o to zabiega. Praca: Jeśli szukasz pracy, czas energicznie zabrać się za swoje sprawy. Horoskop twierdzi, że sprzyja ci szczęście w kontaktach z wielkimi firmami i poważnymi urzędami. Finanse: W finansach będziesz mieć nie jedną okazję, by zabezpieczyć swój byt, bo pieniądze będą Cię wyjątkowo lubiły. Zdrowie: Choć będzie ci się dobrze wiodło, to zadbaj w tym tygodniu o swoje zdrowie. Mars przestrzega przed ryzykiem na treningach. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla barana Baran (21.03-19.04) Miłość: Zaskocz partnera niebanalną propozycją, a przez cały tydzień atmosfera w związku będzie gorąca. Praca: W pracy Saturn może postawić na twojej drodze kogoś, za kim wcale nie przepadasz. Postaraj się pogodzić z tą osobą. Unikaj konfliktów, bo nie wyjdą ci teraz na dobre. Finanse: Finanse poszybują w górę, ale odłóż z tego, co nieco na czarną godzinę. Zdrowie: Zdaniem horoskopu osoby spod znaku Barana muszą stale monitorować poziom stresu. Nowe wyzwania i napięte harmonogramy mogą powodować dolegliwości związane z nadmiernym obciążeniem psychicznym. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla byka Byk (20.04-22.05) Miłość: W miłości wszystko na poważnie! Na oficjalnym spotkaniu, nawet służbowym, możesz spotkać kogoś, który wpadnie ci w oko. Może pochodzić z innego miasta lub wykonywać niezwykły i bardzo nowoczesny zawód. Praca: Pochłoną cię obowiązki i zawodowe sprawy. Nie narzekaj, bo potem czeka cię więcej towarzyskich spotkań i związanych z nimi zabawnych sytuacji. Finanse: Finanse w normie, ale zakupy rób z kartą w ręku. Zdrowie: Byki mogą narzekać także na problemy z ciśnieniem i układem pokarmowym. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Miłość: Jeśli jesteś samotny, to zaufaj radom przyjaciół. Dzięki ich pośrednictwu możesz zawrzeć intrygującą znajomość. Praca: W tym tygodniu będzie ci trudno skupić się na tym, co ważne i potrzebne. Dlatego nie stawiaj przed sobą zbyt ambitnych zadań. Finanse: Finanse bez zmian, jednak nie powinieneś tracić kontroli nad swoim portfelem. Zdrowie: W tym tygodniu możecie narzekać na nadmierne zestresowanie i zmęczenie związane z pracą zawodową. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla raka Rak (22.06-22.07) Miłość: W weekend uda się nadrobić miłosne zaległości. Praca: Pilnuj spraw zawodowych: możliwe jest ważne spotkanie, decydująca rozmowa i nowa, bardzo ciekawa propozycja. Finanse: Według horoskopu pod koniec tygodnia w finansach zrobi się bezpieczniej i z twojej listy pojęć zniknie słowo „debet”. Zdrowie: Jeśli chodzi o zdrowie, osoby spod tego znaku muszą uważać na infekcje. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla lwa Lew (23.07-23.08) Miłość: W miłości spokojnie, tylko nie słuchaj towarzyskich plotek. Praca: Poczujesz przypływ ambicji, o jaki się wcześniej nawet nie posądzałeś. Chętnie zajmiesz się zaległymi sprawami, ale wszystko będziesz chciał zrobić natychmiast i bez pytania innych o zdanie. Finanse: W finansach czekają Cię wyzwania, z którymi przyjdzie ci się uporać. Dasz radę! Zdrowie: Już pora zająć się swoją kondycją i w ten sposób trochę odpocząć od stresów. Znajdź czas na fitness lub taniec, a szybko odzyskasz dobry humor. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla panny Panna (24.08-22.09) Miłość: W miłości zapowiada się sympatyczne spotkanie. Jeśli posłuchasz swojej intuicji i nie będziesz się spieszyć, to przypadkowa znajomość może przerodzić się w coś poważni. Praca: Na trudne sprawy popatrzysz z innej niż dotychczas strony. Tydzień sprzyja zaskakującym spotkaniom i zbiegom okoliczności. Finanse: Pieniądze trzymaj w ryzach, bo kusić Cię będą luksusowe produkty. Zdrowie: Horoskop ostrzega. Twoje zdrowie wymagać będzie troski. Jeśli możesz, to zdecyduj się na kilka dni urlopu i nie żałuj pieniędzy na własną wygodę i przyjemności. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla wagi Waga (23.09-22.10) Miłość: W miłości potrzebować będziesz czułości i bezpieczeństwa. Unikaj sporów, nie słuchaj plotek. Praca: Włóż trochę więcej serca w to, co robisz, bo awans i zaszczyty są blisko. Finanse: W finansach podejmiesz trafne decyzje. Nie dasz się namówić na zbędne zakupy. Zdrowie: W weekend zadbaj o swoje zdrowie, nie przesadzaj z porządkami i wielkimi zakupami. Warto zacząć troszkę pracować nad kondycją, a szybko zobaczysz wspaniałe efekty. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Miłość: Samotne Skorpiony odważą się na flirt z kimś, do kogo wzdychają inni. To może być romans jak z filmu. Praca: Dojdziesz do wniosku, że cenisz, a nawet lubisz swoją pracę, szczególnie jeśli pracujesz z zaprzyjaźnionymi osobami. Choć ważnych zadań może być trochę więcej, to nie opłaci się z tego powodu narzekać. Finanse: Skoncentruj się na sprawach, które mają bezpośredni wpływ na twoje pieniądze i zyski. Tydzień sprzyja poufnym naradom i zdobywaniu ciekawych informacji. Zdrowie: Jeśli chodzi o zdrowie, to Skorpion powinien kontrolować ciśnienie. Konieczna może okazać się zmiana diety i zwiększenie aktywności fizycznej. Nawet krótki odpoczynek na łonie natury będzie miał zbawienny wpływ na zdrowie. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Miłość: W weekend interesować cię będzie tylko miłość i odpoczynek. Udadzą się romantyczne wyjazdy, nie będzie powodów do nieporozumień. Praca: Postanowisz zmienić swoje życie na lepsze i ułożysz listę spraw, z których spokojnie możesz zrezygnować. Popatrz, jak działają osoby młode i nieskażone rutyną, a zyskasz w ten sposób wspaniałą inspirację. Finanse: W finansach opanujesz swój chaos. Sprawdzaj rachunki, nie daj się naciągnąć na dodatkowe koszty! Zdrowie: W tym tygodniu łatwiej rzucisz nałogi i przestaniesz zadawać się z niemiłymi osobami. Więcej dowiecie się u Eksperta! Horoskop tygodniowy dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Miłość: W miłości czekają cię nowe pokusy i uczuciami warto się teraz bardziej przejmować. Zauroczy cię ktoś młody, ekscentryczny i nieokiełznany. Praca: W pracy twoje decyzje będą trafne i będziesz miał szansę zdobyć wśród współpracowników posłuch i uznanie. Finanse: Korzystny wpływ planet pomoże ci uporządkować finanse. Merkury postawi na twojej drodze osoby, których opinie i doświadczenie będą dla ciebie inspiracją. Zdrowie: W tygodniu uważać musicie na kręgosłup i kolana, które mogą zostać przeciążone podczas pracy lub ćwiczeń. Więcej dowiecie się u Eksperta! 