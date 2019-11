WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze horoskop 2 godziny temu Horoskop miesięczny na grudzień dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka cię w tym miesiącu Miłość, praca, finanse i zdrowie. Sprawdź, co w tych dziedzinach przygotował dla ciebie horoskop miesięczny na grudzień. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Horoskop miesięczny na grudzień. Co przygotował dla Ciebie los w życiu miłosnym, zdrowi, finansach i pracy? (iStock.com) Jesteś ciekaw co przewidział dla ciebie horoskop na grudzień? Jeżeli nie znajdziesz tu odpowiedz na nurtujące cię pytania, możesz skontaktować się z Ekspertem. Horoskop miesięczny dla wodnika Wodnik (20.01-18.02) Miłość: Zacznę od Wodników w stałych związkach, bo mam tutaj zaproszenie od waszej drugiej połówki na jakąś magiczną uroczystość. Owszem może to być Sylwester, Bal Sylwestrowy, ale stawiała bym raczej na na coś to jest tylko dostępne dla waszej dwójki. Tym razem partner bardzo was zaskoczy i karty chciałyby podpowiedzieć by Wodnik także coś przygotował. Na przykład formie choinkowego prezentu, coś niezwykle romantycznego dostępnego dla dwojga. Coś co sprawi partnerowi ogromną przyjemność. Uwaga panie wodniczki, taka mała rada, wskazówka od kart, bo proszę sobie wyobrazić, że taki układ kart też istnieje i są takie karty, a mianowicie karty mówią o zakupie bardzo ładnej bielizny. Natomiast nie umiem odpowiedzieć czy to wy zostaniecie obdarowane tymże pięknym prezentem czy też to w tej pięknej bieliźnie, którą sobie kupicie będziecie chciałby być tym prezentem. Wolne wodniki chyba troszkę wezmą na wstrzymanie. Wolne wodniki skupią się na rodzinie, skupią się na pomocy bliskim, skupią się na obowiązkach domowych. Zaznaczam nic złego w tym nie ma, po prostu teraz jest czas kiedy właśnie najbliżsi będą potrzebowali waszej pomocy. Spotkania, wyjścia i myślenie o miłosnych sprawach mam w samej końcówce grudnia, ale to znowu powtarzam specyfika miesiąca. Finanse: Mało pieniążków, mało. Wodniki będą chciały jak najlepiej pokazać się na święta. Wodniki będą chciały zaprosić do siebie gości, natomiast nie wiem czy w tym roku nie będzie tak, że to wy będziecie musieli skorzystać z zaproszenia, bo tak naprawdę nie spina mi się tutaj finansowo u was Nic w tym miesiącu. Wydaje mi się, że nie stać was na przygotowanie fety świątecznej tak po prostu mam w kartach więc jeżeli dawno niewidziana rodzina zechcę was zaprosić, nie dajcie się prosić dwa razy. Naprawdę skorzystajcie z tego. Praca: Karty mówią o zmianach, które będą przy waszej pracy, o waszych oczekiwaniach, o waszych marzeniach, o tym, że liczycie na awans, który jest cały czas oddalony. O tym, że tak naprawdę jesteście trochę zmęczeni już tym wszystkim. Następuje tak zwane zmęczenie materiału, natomiast to jest wszystko na chwilę. Spróbujcie jeszcze zacisnąć zęby. Są karty nowych rozdań, ale to jeszcze nie teraz. Mgliście zaznacza się luty, marzec, ale to mgliście. Na razie zostańcie tutaj gdzie jesteście, nie podejmujcie gwałtownych ruchów, nie warto. Dla Wodników bez pracy także nie mam kart mówiących o tym, że podejmiecie działalność zarobkową ponieważ jako osoby bez pracy, zostaniecie wykorzystane przez najbliższych, przez rodzinę, przez znajomych, przez przyjaciół. Czasem jest taki czas, że warto po prostu komuś pomóc bezinteresownie. Sami nie wiemy w jakiej sytuacji będziemy za pół roku, za rok, za dwa, za 5. Prawda? Więc nie dajcie się prosić, tylko jeżeli ktoś was poprosi o pomoc w przewiezieniu choinki to załóżcie grube rękawice i po prostu to zróbcie. Zdrowie: Mam karty mówiące o tym, że przyjdzie do was do domu za sprawą waszych dzieci bądź wnuków, bardzo brzydkie przeziębienie. Na pewno mam kartę mówiące o tym, że dzieci w wieku przedszkolnym, nie będą chodzić do przedszkola, będą chorowały w domu. Ktoś będzie musiał się tymi dziećmi zająć, a mam tutaj was. Więc uwaga na wszelkie infekcje i sprawy grypowe, pochodzące od dzieci oraz na tak zwane choroby wieku dziecięcego. Rada z Karty Tarota Nie lubię tej karty. Karta mówi o zmartwieniach, ale są to zmartwienia, które sami sobie projektujecie. Są to zmartwienia, które trudno jest przegonić z głowy, jest to natłok myśli, nerwy gonią nerwy. Ale tak naprawdę pamiętajcie, że druga strona tej karty mówi o tym, że to my sami projektujemy swoją rzeczywistość i jeżeli zechcemy pewne rzeczy wziąć za bary to po prostu nam się uda. Tylko skończmy z nakręcanie mi się. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop miesięczny dla ryb Ryby (19.02-20.03) Miłość: Powiem tak na początek, dawno nie widziałam takich kart bo moje rybki umiłowane, ukochane, wokół was tylko ludzie młodzi, starzy, bliscy, dalsi, mili i mniej mili. Ryby skradły wszystkie karty osobowe w tym miesiącu. dosłownie będziecie w centrum zainteresowania, ale i sami będziecie takie centrum zainteresowania stwarzać. Będzie was pełno wszędzie, a i wy będziecie zapraszać do siebie ludzi. Tak naprawdę każdy dzień w miesiącu grudniu upłynie wam na spotkaniach, upłynie wam z ludźmi. Możecie już szykować się do drogi bo w grudniu czeka was wyjazd na pewno jeden. Natomiast będę się zastanawiać czy nie dwa wyjazdy. Będziecie gościć rodzinę jaki i sami będziecie do rodziny przyjeżdżać. Nie ma tutaj miejsca na wielkie amory, wielkie miłości. Jest tutaj miejsce na rodzinę, bliskich i przyjaciół. Natomiast uważam, że grudzień was bardzo zmęczy. Wolne ryby - dla was są to karty wręcz idealne, wyśnione. Będziecie biegać od spotkania do spotkania, nie mówię z randki na randki, raczej mówię od spotkania do spotkania. Kandydatów do wyboru będzie wielu, będziecie wybierać i przebierać i skończycie z pustą ręką bo nikogo nie wybierzecie sobie do pary. Ale co na bierzecie doświadczeń, tego nikt wam nie odbierze. Więc ryby szykujcie sobie naprawdę wygodne buty w tym miesiącu. Miesiąc upłynie wam pod znakiem spotkań z ludźmi, szybkości, zmian decyzji, zmian miejsca, ruch ruch ruch plus wyjazd lub wyjazdy. Finanse: No jeżeli karty osobowe, to nie karty monetarne. Niestety nie mam tutaj kart typowo pieniężnych, nawet i nietypowo pieniężnych nie mam. Tak jakby ten miesiąc trzeba było podporządkować temu co już mamy. Temu co już zarobiliśmy i temu co już zgromadziliśmy. Nie mam tutaj żadnych przypływów, ani niczego co można by było się chwycić i powiedzieć tak mam! Trzymam dostałam/dostałem! Natomiast mam wydatki na kupno prezentów, podarków, nie są to duże rzeczy, nie są to drogie rzeczy. Są to raczej rzeczy symboliczne, ale trochę czasu też wam zajmie bieganie i poszukiwanie tych właśnie prezentów. Taki jest grudzień, grudzień pod znakiem wydawania na podarki dla najbliższych, a tych prezentów tutaj mam - spokojnie można liczyć, że naście. Praca: Mam kartę dobrą, mówiącą o tym, że znajdziecie wspólny język z każdym. Jeżeli pracujecie jako przedstawiciel handlowy, uda wam się nawet zrobić jakiś kontrakt większy. Gdzie pojedziecie tam uda wam się zjednać sobie osobę. Jeżeli wasza praca polega na poruszaniu się po Polsce, to także spotkacie na swojej drodze bardzo przychylne osoby. Tak naprawdę czego nie dotkniecie w kontaktach z ludźmi, wszystko obróci się na waszą korzyść. Możecie zawrzeć nowe znajomości, nawet nowe przyjaźnie. W pracy znajdziecie wspólny język z koleżankami i z kolegami i tak naprawdę odnajdziecie się w tym miesiącu w pracy z ludźmi. Świetne karty dla osób, które pracują jako opiekun jako pielęgniarka, jako ktoś, kto zajmuje się innymi, jako pani nauczycielka, opiekunka do dzieci. Karty typowo na pracę z ludźmi, przynoszące radość. Dla osób bez pracy, karty radzą wręcz krzyczą - poszukajcie pracy jako opiekun kogoś komu jest trudniej, może to być osoba starsza. Może to być osoba niepełnosprawna, może to być dziecko, niemowlę, może to być także pomoc przy zwierzętach. Wskazana jest praca przy pomocy innym osobom. Zastanówcie się nad tym bo Ryba posiada cechy charakteru, które pozwoliłyby świetnie odnaleźć się w tego typu zadaniach. Mam kartę mówiące o bieganiu ze spotkania na spotkanie. Ponawiam to co pisałam wyżej grudzień miesiącem ruchu, za krótka doba będzie, oj za krótka. Zdrowie: Znajdzie się pewnie kilka rybek, które będą miały kłopoty typowo kobiece. Będą to panie po sześćdziesiątce. Dla młodych rybek mam kartę mówiącą o urazie. Jest to skręcenie. Dla pozostałych rybek mam kartę mówiącą o tym, że może wam w drugiej połowie miesiąca zwyczajnie zabraknąć siły, ale tak jakby udało się to naprawić drzemką, minimalnym odpoczynkiem, zregenerować się i zaczynacie od nowa pływać szybko. Rada z Karty Tarota Zwróćcie uwagę na kobietę, która może prowadzić podwójną grę. Zwróćcie uwagę na kobietę z waszego otoczenia. Ona wam się przygląda na razie. Nie są to karty mówiące o tym, że ta kobieta ma jakieś zamiary w stosunku do ciebie. Są to karty mówiące o tym, że w najbliższych trzech miesiącach kontakty z tą kobietą mogą być bardzo ważne. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop miesięczny dla barana Baran (21.03-19.04) Miłość: Baranki będą mogły odetchnąć z ulgą. Gro spraw za wami, powoli zaczyna się ugładzać, pewne sprawy wyjaśniły się, zaczynacie inaczej dostrzegać ostatnie dni, tygodnie. NIE mówię, że Wam nie zależy - mówię tylko, że Barany postanowiły trochę odpuścić, dać na luz. I SUPER bo Partner odczuje wreszcie, że może być sobą i może przestać udawać. A to ważne bo dzięki temu zagości w domu spokój, harmonia i radość, taka dobra codzienność. Więc Barany - więcej luzu, nie spinajcie się tak bo łatwo jest zniszczyć, można tego dokonać jednym słowem, gestem. Trudniej zbudować, trudniej wydobyć coś z ruin. A Partner jest Wam oddany, kocha - zapewniam. KOCHA. Wolne Barany mają szansę na fajną znajomość. Będzie się znajomość rozwijać powoli i dobrze bo nie warto niczego przyspieszać ani wymuszać na drugiej osobie. Dajcie sobie czas i dajcie tej drugiej osobie przestrzeń. Mam karty spokojnych działań. Uwaga dla bardzo młodych Baranów - bo może się pojawić wybór - mam dwie konkurencyjne oferty matrymonialne. Co wybrać? SERCE wie, na pewno nie trzymacie się dwóch osób w jednym momencie bo mam karty katastrofy. Szybko wyjdą na jaw kłamstewka. Finanse: Karty zobowiązań Urzędowych, może sądowe sprawy zakończą się właśnie w grudniu, może zaległości do zapłaty dla Urzędu Skarbowego, zaległości tytułem podatków od spadku... Karty zobowiązań finansowych pilnych i zamykanie sprawy urzędowo - sądowych. O tak mogę powiedzieć. Sprawy sądowe, zwłaszcza jeśli dotyczą finansów zakończą się dobrze dla Was, a jeśli nie będziecie usatysfakcjonowani to mam karty szybkiego odwołania się i jest to dobra draga. Baranki - sprawdźcie czy nie macie żadnych zaległości i wszystko zapłaciliście na bieżąco. Uwaga na zguby - może to być drobna kwota, mam zgubę, zapodzianie się pieniędzy, stratę. Praca: Oj koniec roku da wam "wycisk". Wszystko na ostatnią chwilę, na wczoraj, trzeba zamknąć rok podatkowy, znowu ktoś czegoś nie dopilnował a w Waszych sercach już zagościła myśl o długim Świątecznym weekendzie i Sylwestrze. Serduszko mówi zwolnij, już nie trzeba tak biec, zaraz Święta i święty spokój (w teorii, ale to już głównie Panie Baranki wiedzą), a tu jeszcze zrób to i to. Wszystko na wczoraj. Rada - Barany nie bądźcie baranami i zlećcie co można innym, bądź poszukajcie kogoś do pomocy - przysługa za przysługę. Znajdźcie pomocnika, nie ma sensu już się tak spinać. Nerwy są złym doradcą. Dobrze? Dla Baranów bez pracy mam karty rozmowy z dwiema Firmami, ale tak jakby decyzja z Ich strony zapadła dopiero po Nowym Roku. Będziecie czekać na odpowiedź i to czekanie Wam się będzie dłużyć. Tak więc do ostatniej chwili nie będzie wiadomo do kogo dołączycie. Ta niepewność nie wpłynie na Was dobrze niestety. Zdrowie: Głowa, uszy i zatoki - to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Więc uwaga rada - może śmieszna - czapka, nauszniki i szalik. To wystarczy jeśli będziecie przestrzegać tej rady. Inaczej jeśli zaziębicie głowę, może się skończyć dłuższym leżeniem w łóżku i stratą - coś Was ominie przez stan zdrowia. Baranki - czapka na głowę. Ja wiem, że nie każdy wygląda dobrze w czapce - czytajcie: JA - ale od ja od połowy października noszę już czapkę bo nie chcę leżeć w łóżku i nie iść na wszystkie bale Noworoczne. A Wy? Chcecie iść na zabawy czy leżeć pod pierzyną? Rada z Karty Tarota W tym miesiącu ważny będzie mężczyzna z Rodziny, z Rodu. Ktoś komu należy się szacunek. Zwróćcie uwagę na takiego mężczyznę, może coś ważnego ma Ci do powiedzenia, a może to Ty powinniście coś mu powiedzieć na co czeka. Czy jest coś takiego? Pomyśl. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop miesięczny dla byka Byk (20.04-22.05) Miłość: Byki w stałych związkach będą bardzo silnie dążyć do zgody. Tak jakbyście teraz wybaczali każde krzywe spojrzenia partnera. Każdy foch i każde tupnięcie nóżką. Nie ukrywam, że partnerzy mogą was testować, ale wy wszystko dzielnie zniesiecie. Wszystko wybaczycie i będziecie chcieli stworzyć jak najlepszy nastrój i czas. Grudzień zaliczać się będzie do bardzo dobrych spokojnych miesięcy, będzie to czas spędzony z rodziną, w otoczeniu najbliższych, z dziećmi, z waszym rodzeństwem, z przyjaciółmi. Dużo ludzi w domu, dużo gości i Wy w roli dobrego gospodarza. Bardzo dobry czas. Wolne byki będą szukać intensywnie pary. Będziecie już myślami przy zabawach sylwestrowych, na które macie zaproszenie. W związku z tym trzeba by było znaleźć kogoś do pierwszego tańca. Nie wiem czy niektórzy z was najmilsze byki, nie powrócą do jakichś starych sprawdzonych znajomości. Choćby na ten jeden wieczór, choćby na tą jedną noc. Na zasadzie znane, sprawdzone, użyte. Nie ma w tym nic złego. Jeżeli szukacie dla siebie partnera do zabawy sylwestrowej, do zabawy tanecznej, a w waszej przeszłości była taka osoba, bez skrępowania napiszcie do niej czy jest zainteresowana zabawą, bo to karty osób z przeszłości. Finanse: A pieniądze to się nie będą byków trzymać w tym miesiącu absolutnie. Co to, to nie. Wydatki, wydatki, wydatki, kupno prezentów, drogich prezentów. Kupno gadżetu dla siebie, bo tak naprawdę zawsze marzyliście żeby to mieć. Naruszycie wszystkie, wszystkie oszczędności. Dodatkowo część z was będzie sięgać po pożyczkę czy też kredyt gotówkowy w banku. No plany byki będą miały dalekosiężne i wszystkie będą kilku cyfrowe. Co zrobić w taki czas. A byk jest akurat tym znakiem który lubi rzeczy luksusowe. I bardzo dobrze raz w roku można sobie pozwolić, na to, żeby zaszaleć. Tylko ostrzegam jeżeli pożyczka to tylko z banku, unikajcie podejrzanych firm. Bardzo o to proszę. Praca: Praca będzie wam się niemiłosiernie dłużyć. Tak naprawdę będziecie myślami już gdzie indziej, a szef nie pozwoli wam na długo oddawać się fantazji. Mam karty mówiące o tym, że pewne rzeczy muszą być przypilnowane. Mam karty mówiące o tym, że jeżeli teraz wykonacie trudne zlecone wam zadanie, możecie się spodziewać po Nowym Roku nagrody. Mam kartę mówiącą o tym, że musicie uważać bo gdzieś wśród was jest osoba, która nie życzy wam dobrze i może sabotować waszą pracę. Dla osób, które szukają pracy mam karty mówiące o tym, że możecie otrzymać ofertę. Tylko pokazuje mi się odległość. Ta praca jest bądź gdzieś daleko od was, bądź dojazd zajmował by wam bardzo dużo czasu. Pokazują się karty odległości, które nie będzie wam odpowiadać. Praca jako taka byłaby bardzo dla was. Dobra. Natomiast będziecie rozważać kwestie odległości dojazdu i czasu poświęconego na dojazd. Co wybierzecie nie wiem, karty mówią, że trzeba się nad tym zastanowić i to najzwyczajniej w świecie przeliczyć. Zdrowie: Proszę byki uważajcie bo mam odnowienie starych spraw. Nie tyle co kontuzji, bardziej jest to coś na co mogliście cierpieć już wcześniej. Tak jakby rzeczy z przeszłości teraz do was powracały. Może to mieć związek z układem pokarmowym, z żołądkiem, z jelitami. Czy nie było tak, że wcześniej mieliście już kłopoty, że wcześniej już leczyliście się na jelitowe sprawy? Bardzo uważajcie w grudniu, na to co jecie, jak jecie, ile jecie i kiedy jedziecie. Czasem wystarczy zmienić drobną rzecz, czasem wystarczy zmienić jedną rzecz, czasem wystarczy wspomóc się ziołami. Natomiast obawiam się, że jeżeli nie zadbajcie o siebie od pierwszych dni grudnia, na zioła będzie za późno. Rada z Karty Tarota No jedna z moich ulubionych kart. Stwórz dom, otwórz dom, zaproś ludzi do domu. Bądź dobrym gospodarzem, tak aby każdy czuł się u ciebie mile widziany. Jest ktoś, kto czeka na twoje zaproszenie, jest ktoś kto czeka na ciebie. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop miesięczny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Miłość: Wiele Bliźniąt będzie chciało odnowić jakieś stare znajomości. Wielu z was będzie chciało zamknąć jakieś znajomości, a pewnie kilkoro z was będzie chciało ciągnąć dwie znajomości nadal, jednocześnie, w tym samym momencie. Ostrzegam! ponieważ ten fakt bardzo szybko ujrzy światło dzienne i może być bardzo nieprzyjemnie w stałych związkach. Bardzo proszę skupić się na potrzebach partnera i radzę odrobinę zwolnić w pracy. Tak jakby wasz Partner czuł się pozostawiony na drugim planie, czuł, że praca stała się dla was ważniejsza. Jeżeli chodzi o wolne bliźnięta to tak jak mówiłam wyżej, będą wracać do pewnych starych schematów i zarówno, może być to powtarzanie roli jak i faktyczne spotkania z osobą z przeszłości. Ani jedno ani drugie nie przyniesie sukcesu. Finanse: Powiem tak pieniądze będą i to całkiem dobre. Natomiast tak jak przyjdą tak szybko pójdą, ponieważ mam to wydatki dosyć niespodziewane jak na grudzień. Tak jakby wydawało wam się, że dopiero będziecie te konkretne wydatki ponosić później, to znaczy styczeń-luty. Otóż nie wydatki będą teraz będą w grudniu i będą to wydatki na wasze dzieci bądź wnuki. Może to mieć coś wspólnego z wyjazdem czy też na ferie czy już na wakacje czy wycieczkę szkolną. Więc pieniądze będą, ale nie przyzwyczajaj ci się do nich bo bardzo szybko się ich pozbędziecie. Oczywiście w słusznej sprawie Praca: To co wyżej, mówiłam tak naprawdę jesteście myślami cały czas w pracy. Zajmujecie się pracą. W pracy będzie reorganizacja, tak jakby część z was uczestniczyła w tejże organizacji, tak jak byście musieli zaznaczyć silnie swoją obecność i swoją pozycję. Tylko, że tak naprawdę zmiany i tak będą z waszym czy bez waszego udziału. Nie ma sensu zajmować się tym aż tak przesadnie. Mam dla was karty sukcesu, który i tak was spotka więc bardzo proszę spróbujcie poświęcić więcej czasu rodzinie, przyjaciołom, osobom wam najbliższym i domowi. Praca nie ucieknie. Dla osób bez pracy mam kartę mówiące o rozczarowaniu poprzednim miejscem pracy, bądź rozczarowanie ofertami, które otrzymaliście. Natomiast następne karty mówią, że możecie otrzymać bardzo dobrą ofertę, która spełni wasze oczekiwania i będzie to coś czego wcześniej mogliście nie robić. Będzie to praca dynamiczna, szybka, świeża, dużo nauki dużo nowych obowiązków, ale coś co będzie was naprawdę rzeczywiście ciekawić. Zdrowie: Dla panów Uwaga na prostatę! Zdecydowanie kłania mi się lekarz tutaj od prostaty. No nie jestem panem, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że panowie będą się bronić rękoma i nogami. No cóż Panów decyzja, ja wiem, że trzeba to zbadać i to teraz, już. A chyba sami już coś czujecie, prawda? Natomiast dla pań mam układ sercowo-naczyniowy, kłopoty z sercem, takie jak gdyby drgania, migotania, trzeba się temu będzie przyjrzeć. Rada z Karty Tarota Dla bliźniąt jeżeli coś upadnie, to tylko po to, żeby powstało coś innego i nowego. Jeżeli dzisiaj myślisz, że coś się zawaliło, to tak naprawdę jutro obudzisz się z uczuciem oczyszczenia. Mogłabym powiedzieć najprościej - nie ma tego złego co na dobre nie wyszło, ale powiem - stare robi miejsce na nowe. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop miesięczny dla raka Rak (22.06-22.07) Miłość: Chciałabym część raczków przestrzec przed ognistym romansem. Mam to oczywiście na myśli raki w stałych związkach, nawet powiedziałabym w związkach małżeńskich z długim stażem. Przestrzegam, przestrzegam, przestrzegam przed ognistym romansem!!! Trochę to do mnie niepodobne, bo uważam, że dobry ogień w kominie nie jest zły. Natomiast tutaj widząc te karty, wiem, że to się bardzo źle skończy dla was, łącznie z tym, że mam karty dosłownie rozwodu. Oby były to tylko karty. I tak zostawię tą sprawę dla Raków. W stałych związkach, które absolutnie nie planują skoku w bok, mam także karty mówiące o tym, że trzeba się przyjrzeć problemom, że pewne rzeczy trzeba przegadać i mówiące o tym, że partner ma jakiś problem. Wstydzi się wam o tym powiedzieć. Chyba potrzeba chwili romantyzmu w sypialni, szczera rozmowa i taka zwykła przyjaźń między wami. Wróćcie do tego co było na początku. Wolne raki będą szaleć, rwać partnerów, partnerki, poznawać, bywać, przebywać. Wszystko wam wyjdzie, każdego kogo wskażecie palcem będziecie mogli posiąść. Grudzień będzie miesiącem intensywnie towarzyskim. Wśród tego towarzystwa nie wykluczam osoby, od was starszą na dobrym stanowisku, która skradnie wasze serce na dłużej. Finanse: Pieniądze będą stabilne. Mam maleńką premie na początku grudnia, w połowie grudnia. Jest to premia finansowa bądź jakiś prezent. Bardzo szybko wykorzystacie te pieniądze na rzeczy domowe, na zakup czegoś do domu. Te pieniądze będą miłym dodatkiem, ale tak jakby raki wiedziały o tym, że te pieniądze przyjdą. Pieniądze bądź ten rzeczowy prezent, który otrzymacie. Praca: Bardzo fajne, bardzo przyjemne karty. Spokojny miesiąc. Tak naprawdę upłynie wam wyczekiwaniu na końcówkę roku. Owszem część rzeczy trzeba będzie zamknąć, część rzeczy trzeba będzie dokończyć, coś będzie zaległe, ale to będą drobne sprawy. Sprawy, z którymi sobie bardzo szybko i łatwo poradzicie. Nic skomplikowanego, nawet zaznacza mi się tutaj urlop dla was i w samej końcówce grudnia wyjazd. Tak jakby udało wam się wygospodarować kilka dodatkowych dni wolnych, bądź może wykorzystać zaległy urlop. Obowiązki zrobią się szybko, prawie same tak mogę powiedzieć. A wy będziecie pakować walizeczkę. Dla Raków bez pracy mam możliwość podjęcia, ale krótkiego zlecenia za nieduże pieniądze. Coś na zasadzie szybka robota, szybkie zlecenie. Uwaga dla panów, może być to coś fizycznego na zasadzie wniesienie – przyniesienie, coś co jest związane z ściśle z noszeniem przenoszeniem i pracą fizyczną. To pieniądze zarobione od razu, prosto do ręki. Zdrowie: Nie mam kart mówiących o dużych problemach, mam raczej karty mówiące o tym, że część spraw udało wam się już wyleczyć i choroby w szerokim tego słowa znaczeniu są za wami. Przychodzi czas odnowienia, przychodzi czas nabierania sił. Pokazują mi się tutaj witaminy, może trochę odpoczynku, rekonwalescencji, może preparaty wzmacniające jako takie, ale karty wskazują, że choroby są za wami. Jedyne coś przyczepi się do pań. Raczyce muszą uważać na pięknie nazwane sprawy kobiece. Rada z Karty Tarota Odpoczynek, wyciszenie, przyjrzenie się temu co jest bardzo blisko was. Rozmowa w skupieniu i tak naprawdę chwile, aby pomyśleć o tym co jest ważne dla was i co jest ważne dla waszych najbliższych. Bardzo piękna ta karta tarota, koresponduje z tym co wyżej napisałam w części mówiącej o miłości po raz kolejny. Jest to dowód na to, że karty ze sobą rozmawiają. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop miesięczny dla lwa Lew (23.07-23.08) Miłość: Powiem tak jak na razie, to już kolejny znak, który ma bardzo podobne karty, ale tak naprawdę są to karty pozytywne. Zaznaczam Lwy! W miłości karty nalegają, nawet nie proszą, a nalegają byście bardziej przyjrzeli się sprawą domowym. Tam jest wasze szczęście, nie odwracajcie głowy na boki. Już któryś znak zodiaku ma pokazane, że szuka, chce szukać, myśli o szukaniu szczęścia gdzieś po drugiej stronie ogródka. Nie! po trzykroć nie!! Szczęście wasze jest w waszym domu. Wystarczy tylko na nowo rozbudzić pożądanie, miłość, bliskość i odpowiedzialność za drugą osobę. Tak niewiele tak naprawdę niewiele. Możecie sobie w tym pomóc zabierając ukochaną osobę dosłownie na weekend bo mam to kartę krótkiego wyjazdu. Weekend dzięki, któremu bardzo dużo między wami się zmieni na plus. Tylko dajcie sobie szansę tak naprawdę. Sobie dajcie szansę. Wolne lwy także będą w nastroju do romansu przynajmniej w drugiej połowie grudnia. Zaczną poszukiwać intensywniej. Natomiast obawiam się, że z tych poszukiwań nic nie wyjdzie, bo mam tę, kartę mówiące o przelotnych znajomości znajomościach. Krótkich i na chwilę i nawet nie zakończonych romantycznymi uniesieniami. Myślę, że skończy się na kawie na piwie, tańcach, rozmowie. Zawsze od czegoś trzeba zacząć. Finanse: Oj nie będą się was trzymały pieniądze. Natomiast od razu mówię. bardzo fajne pieniądze już na początku grudnia. Dosłownie w ciągu pierwszych dni grudnia dysponujecie gotówką. Na co ją wydacie? Zapewne na święta, bo zaznaczam zjedzie wam się na głowę rodzina. Będziecie mieli po prostu gości w święta i nie zostaną na godzinkę. Tutaj mam pokazane dni więc gotówkę wydacie na święta, na dom, na dekoracje świąteczne, na dekorowanie domu i na zakup mebli. Część z was będzie chciała przeprowadzić jeśli nie remont to odświeżenie mieszkania. Na to pójdą pieniądze, które macie i pieniądze, które macie odłożone - zaznacza mi się że gdzieś tam macie zaskórniaki. Praca: Praca się nie zawali spokojnie. Owszem szef może naciskać szybciej, lepiej, więcej, ale tak jakby zmienił retorykę zaraz po 10 grudnia. Czyli początek może być nerwowy, początek może być wymuszający na was coś, a potem luz. Spokojnie nic się tutaj nie zawali, natomiast malutka uwaga na koleżankę z biura. Szatynka o takiej zimnej urodzie, ta pani może troszeczkę was obgadywać. A dlaczego to robi? Z zazdrości. Zostawcie, nie ruszajcie. Jak mawiała moja babcia - nie rusz bo zacznie śmierdzieć. Dla lwów bez pracy, nie mam pracy. No co mogę powiedzieć. Nie mam pracy, nie w głowie. Będziecie na pewno kompletować dokumenty. Część z was uda się do zus-u, do Urzędu Pracy, do Urzędu Miasta, Gminy, będziecie załatwiać jakieś papiery, dokumenty. Część z was będzie odbierała zaświadczenie o odbytym szkoleniu, kursie, ale pracy jako takiej nie mam dla was w grudniu. Zdrowie: Karty stresu, ale zupełnie nie rozumiem podłoża tego stresu. Tak jakby końcówka roku wywoływała u was nerwowość. Karty szybkości, karty zabiegania, karty wszystko teraz, już, nagle. I pach, lew siedzi po nocach, nie śpi i się martwi. Lwy moje kochane, umiłowane zdążycie ze wszystkim, dacie ze wszystkim sobie świetnie radę. Naprawdę jedno życie jest, mniej nerwów, mniej stresów, więcej zabawy. Rada z Karty Tarota Znowu tarot koresponduje z pierwszymi zdaniami tego horoskopu. Naprawdę trawa nie jest bardziej zielona po drugiej stronie ogródka i chyba nie muszę tego rozwijać dalej. Macie swoje szczęście w domu, ono nie jest po drugiej stronie ulicy. Wszystko czego potrzebujecie do szczęścia macie dosłownie na wyciągnięcie ręki. Tylko wyciągnięcie tą rękę, rękę do zgody, do przyjaźni, do miłości, do braterstwa. Dowiedz się więcej od Eksperta! Horoskop miesięczny dla panny Panna (24.08-22.09) Miłość: Jeśli chodzi o miłość, to tak naprawdę trudno jest mi coś powiedzieć. Panie będą tak zabiegane, że trudno będzie znaleźć czas na miłość i to zarówno wolne Panny jak i zajęte Panny, jak i Panny o statusie „to skomplikowane”. Wokół was będzie bardzo dużo ruchu, zamieszania, obowiązków, nie załatwionych spraw. Rzeczy, które trzeba było przypilnować na wczoraj, rzeczy, które sami chcecie przypilnować na jutro. Tak naprawdę karty ruchu ludzi. Nie są to złe karty, ale nie są to karty mówiące o tym, że widzę tutaj wielką miłość - porywy namiętności, fruwającą kołdrę i pokój zalany blaskiem świec. No przykro mi bardzo. Mam karty mówiące o tym, że w waszym domu może być bardzo dużo gości, wy sami będziecie przebywać w towarzystwie i jest to towarzystwo osób, które znacie i nie znacie i na tym się skupcie w miesiącu grudniu. Finanse: Pieniądze, pieniądze to się panny w grudniu na pewno nie będą trzymać. Mam tu pożyczki od bliskich, tak jakby trzeba było zaciągnąć dług, po to, by na wszystko starczyło. Dodatkowo mam kartę mówiące o tym, że mogłyście/mogliście o czymś zapomnieć i może przyjść pismo ponaglające zapłatę. Praca: Podobnie ruch, ruch, ruch, ruch, 100 pomysłów na minutę, 300 maili dziennie, 1000 spraw do zrobienia, a w tym wszystkim jedna panna. Natomiast jeżeli panna poprosi o pomoc osobę z prawej strony i osobę z lewej strony, to tę pomoc otrzyma bardzo szybko. Nie bójcie się prosić o pomoc bo rzeczywiście czas będzie nerwowy, a czasu mało. Razem uda wam się wszystko załatwić. Dla Panien, które poszukują zatrudnienia, w grudniu mam karty mówiące o tym, że możecie biegać od spotkania do spotkania, od pracodawcy do pracodawcy, a pracy w grudniu nie będzie. Tak jakby każdy odpowiadał wam dokładnie to samo. Prosimy o cierpliwość, prosimy zaczekać, odezwiemy się. Nie to, że wasza osoba nie odpowiada, bardziej zaznacza mi się to, że nowe stanowisko tak naprawdę zostanie fizycznie uruchomione dopiero w styczniu. Zdrowie: Nogi, kości, mięśnie, może kręgosłup. Ale stawiam na nogi i mięśnie i powiem tak. Uwaga dosłownie na złamania. Na pewno na skręcenia i na bolesne kontuzję. Oznaczają mi się także tutaj palce u stóp. Więc Panny płaskie trapery, zero biegania i chodzimy wszędzie. Chodzimy powolutku, pomalutku bo panna w gipsie przed Sylwestrem to największy koszmar. Rada z Karty Tarota Dzisiaj moje karty są niesamowite. Znowu piękna korespondencja tarota z kartami klasycznymi. Karty mówią, że wokół ciebie będzie mnóstwo ludzi, mnóstwo okazji do przebywania, do świętowania, do celebracji, do radości. I na tym się w grudniu Panno skup. Naprawdę poświęć czas na odnawianie starych znajomości, na zawieranie nowych znajomości, na łączenie ludzi i przebywanie wśród ludzi. Jak mus to mus. Jedynie mam lekką uwagę. Troszkę mniej bąbelków. No ale jak to? W Sylwestra bez bąbelków? Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop miesięczny dla wagi Waga (23.09-22.10) Miłość: Powiem tak, silne karty odnowienia, może próby ratowania dla co niektórych wag. Tak naprawdę są to bardzo dobre karty, mówiące o tym, że topór wojenny zostanie zakopany. Stare sprawy zostaną zapomniane. Wagi zwłaszcza w stałych związkach zaczną budować na nowo, tak jakby dużo rzeczy musiało runąć i waga wzniesie się na wyżyny i umówi się sama ze sobą, że to co było do tego nie wracamy. I bardzo dobrze bo uda wam się zbudować od nowa - pewnie dla większości was wasze małżeństwo czy wasze partnerstwo. Dobre karty, spokojne karty, bardzo stabilne. Nie ma tutaj żadnych zgrzytów przepychanek. Dla wolnych wag karta poznania osoby zupełnie nowej, ale bardzo do was podobnej. Będzie to osoba z waszego kręgu kulturowego, osoba o podobnych zainteresowaniach, hobby, bardzo sympatyczna. Finanse: Pieniądze będą miłe wagi, ale nie takie jak się spodziewacie. Także mam tutaj coś na kształt premii z pracy, nagrody z pracy, może jest to nagroda rzeczowa, może jest to kupon, bon. A może niewielka kwota pieniędzy. Tak czy tak otrzymacie. Stawiam na daty po 20 w okolicach 20 grudnia. No to jest, ale i tak pokazują mi się karty mówiące o tym, że nie uda wam się spiąć budżetu w grudniu. Przykro mi bardzo bo sama jestem wagą i bardzo się tym zmartwiłam. No niestety zabraknie i państwu i mi. No taka też jest specyfika grudnia, że jest to miesiąc gdzie tak naprawdę chyba wydajemy najwięcej. Bo my jako wagi tak naprawdę skupiamy się na innych i chcemy obdarować wszystkich jak najpiękniejszymi prezentami a co za tym idzie? Często jak najdroższymi, ale cóż. To już każdy musi we własnym zakresie rozwiązać. Natomiast wiem, że zabraknie do pierwszego. Praca: Uwaga na nerwy dosłownie, albo na spór, albo na konflikt, albo na nieprzyjemności z kimś kogo do tej pory traktowaliście jako osobę wam przyjazną. A jeżeli nie aż tak mocne słowa, to jako osobę neutralną. Natomiast osoba ta was zaskoczy swoim zachowaniem i swoim podejściem do tematu. Może być bardzo nie miło i tak naprawdę moja rada na grudzień: nie ufajcie nikomu, skupcie się tylko i wyłącznie na swojej pracy. Jeżeli się do tego zastosujecie to nerwy będą po prostu mniejsze. Bo jako takich obawiam się, że nie uda się uniknąć. To co wspomniałam wyżej, mała premia, nagroda rzeczowa bądź dodatkowe pieniądze. Dla wag, które szukają pracy mam możliwość znalezienia zatrudnienia przez czy też dzięki przyjaciołom. Podpytajcie osoby, które już znacie, które są wam bliskie, i którymi spędzacie bardzo dużo czasu. Czy u nich w firmie nie szukają kogoś bo mam tutaj możliwość dostania oferty. Dzięki właśnie przyjacielowi, bliskiemu znajomemu komuś kogo zna cię bardzo dobrze i spędzacie razem dużo czasu. Zdrowie: Wszystko co nazywamy kręgosłupem od czubka głowy u palec u nogi tak naprawdę jest to wasz, nasz bo i mój trzon, to co nas trzyma. Na pewno wszelkie bóle pleców, na pewno bóle ramion, na pewno drętwienia rąk i nóg. Głównie zaznacza mi się obszar szyi karku ramion i rąk. Uwaga na przecięcia, rozcięcia skóry na rękach, na palcach. Rada z Karty Tarota Zacznijcie planować po prostu. Zacznijcie planować, świat jest na wyciągnięcie waszej ręki. Zróbcie dobry plan, coś co tak naprawdę chcecie. Mając tę wiedzę, będzie można rozpisać plan i wdrożyć go w życie. Czyli zaczynamy teraz. O czym marzycie? Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop miesięczny dla skorpiona Skorpion (23.10-21.11) Miłość: Drogie moje, miłe skorpiony bardzo spokojne bardzo stabilne i wyważone karty, mówiące o tym, że tak naprawdę skorpiony będą chciały grudzień spędzić z najbliższym, z ukochanym, z rodziną, z dziećmi, z przyjaciółmi. Będzie was po prostu ciągnąć do domu. Będziecie chcieli tam spędzać czas. Owszem sama końcówka grudnia, to nie jest zaskoczeniem będzie spędzona z przyjaciółmi. Szykuje mi się tutaj naprawdę fajne wyjście sylwestrowe. Zaznacza mi się coś co możemy nazwać nawet balem i to balem z pompą. Natomiast do Sylwestra spędzacie czas z ukochaną osobą, bardzo romantycznie. Bardzo wyważony czas, bardzo spokojny. Przy was są dzieci i tak naprawdę jesteście szczęśliwi tu i teraz. Wolne skorpiony będą bardzo dużo wychodzić poza dom, będą bardzo dużo przebywać w kawiarniach, klubach. Będą szukać drugiej połowy. Skorpiony wolne, po 45 roku życia zaczną bardzo mocno buszować w internecie w poszukiwaniu pary na Sylwestra. Dosłownie mam tutaj całe godziny spędzone na portalach randkowych. Ustrzelicie dwie osoby przy czym zaznaczam, że jeżeli nie dwie to na pewno jedna choć skłaniam się ku dwóm osobom. Będzie od was młodsza, ale to nie przeszkadza, zaznaczam nie przeszkadza. Finanse: Pieniądze nie będą stanowiły żadnego problemu dla skorpionów w grudniu. Pieniędzy wam wystarczy i będziecie ich mieli dokładnie tyle ile potrzeba, ani więcej ani mniej. Nawet mam kartę mówiącą o tym, że ktoś będzie chciał od was pożyczyć jakąś drobną kwotę i chętnie się na to zgodzisz bo jest to osoba godna zaufania. Mam zakup prezentów, głównie właśnie dla dzieci, wnuków, młodych osób z waszego otoczenia czy też z waszej rodziny. Mam tu pokazane zabawki, pluszaki, książeczki, gry. Bardzo dużo rzeczy kupowanych dla młodych osób czy też dla dzieci. Praca: Waszym ulubionym zajęciem będzie leniuchowanie z najbliższymi pod kocem, z pilotem w ręce, bądź buszowanie po sklepach. Celem znalezienia najlepszych prezentów bądź buszowanie po internecie, ale nie praca. Natomiast mam karty mówiące o tym, że uda wam się pięknie wyślizgnąć ze wszystkich obowiązków. Uwaga! Proszę nie zasypiać za segregatorami. Można troszkę pracę po udawać, poruszać ołówkiem, głośniej oddychać, poprzerzucać segregatory z lewa na prawo, przekładać rzeczy na półkach. Nie mam tu pracy, mam markowanie pracy i mam głowę zupełnie gdzie indziej. Dla skorpionów bez pracy - nie mam pracy. Jakże mogłoby być inaczej. Na pewno będziecie rozsyłać dokumenty przez internet, na pewno będzie buszować w internecie, ale podjęcia zatrudnienia jako takiego nie mam. Chyba, że - i to pewnie jest przesłanie do kilku osób, krótkie zajęcie, dosłownie jedno - dwudniowe przed samymi świętami. Zdrowie: Układ pokarmowy się zaznacza. Kłopoty z trawieniem, bóle po prawej stronie, zły sposób żywienia bądź coś wam nie służy. Warto by było przejrzeć waszą lodówkę, przejrzeć wasze menu i z czegoś co jest ciężkostrawne naprawdę spróbować zrezygnować. Wiem, że są święta i święta sprzyjają temu żeby siedzieć przy suto zastawionym stole więc wiedząc to dzisiaj spróbujcie przynajmniej do 20 grudnia ograniczyć spożywanie ciężkostrawnych potraw. Zobaczycie bardzo szybką poprawę. Rada z Karty Tarota Zmiany, zmiany, zmiany, zmiany, zmiany. Karta, o której myślałam dzisiaj od samego rana i wymyśliłam. Wszystko co do tej pory wydawało wam się pewne - pewne przestanie być. Natomiast wasze życie w kroczą nowe rzeczy, nie spodziewacie się ich. Natomiast zaznaczam są to bardzo miłe wydarzenia, będziecie bardzo mile zaskoczeni. Nie bójcie się zmian, co było na górze musi być na dole, ale tylko po to by zwolnić miejsce na to co przyjdzie. A przyjdzie coś co zrobi na was wrażenie. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop miesięczny dla strzelca Strzelec (22.11-21.12) Miłość: Karty mówią o tym, że będziecie chcieli grudzień spędzić poza domem. Karty mówią o tym, że będziecie chcieli zabrać rodzinkę na wyjazd i tak naprawdę wasze życie uczuciowe, rodzinne, będzie się odbywało trochę poza domem. Tak naprawdę pierwsza połowa grudnia będzie to czas wytężonej pracy obowiązków, a druga połowa grudnia przeniesie się na drugą część Polski, inne miejsce, inne miasto. Mam tutaj karty mówiące o wyjeździe i tam spędzicie bardzo romantyczny czas. Naprawdę Strzelce rozważcie to, bo będzie, bardzo romantycznie. Nie wiem czy to nie będzie jeden z lepszych okresów w tym roku. Zakończycie ten rok naprawdę bardzo miło. Nie wykluczam, chodź pewnie tylko jest to informacja dla garstki z was, ale mam tu kartę zaręczyn i pierścionka. Wolne Strzelce będą polować na drugą połowę i upolują. Natomiast nie będzie to stały związek. Będzie to osoba do romansu i bardzo dobrze. Będzie to osoba, z którą będziecie mogli fajnie spędzić czas, fajnie wychodzić na miasto, fajnie się bawić, fajnie przebywać, fajnie rozmawiać i fajnie pisać. Może to być osoba odrobinę młodsza od was bądź dokładnie w waszym wieku. Finanse: Pieniądze będą, ale zostaną wydane na coś związane z domem. Przestrzegam przed awarią w domu. Pieniądze będą, ale trzeba będzie je wydać na młode osoby. Mam tu także zakup odzieży, dodatków dla dzieci, bądź młodzieży. Więc tak, karty mówią pieniądz będzie nawet fajny, nawet przyjemny, natomiast wydać go trzeba będzie tak jak podyktuję wam miesiąc grudzień. Praca: Uwaga na jakiś zadawnione spory, które mogą teraz przybrać na sile. Choć tak naprawdę nie jest to walka o stołki, tylko jest to walka o utrzymanie pozycji. Czy chce wam się w tym uczestniczyć? Czy ma to jakikolwiek sens? Odpowiedź od kart brzmi: nie. Dajcie sobie spokój z przepychankami z udowadnianiem kto jest lepszy w tym, a kto w tym. To jest tylko burza w szklance wody, która ma za zadanie odwrócić waszą uwagę od prawdziwych problemów. Radzę, aby Strzelce, nie spuszczały celów z oczu. Nie dajcie się wciągnąć w żadne zagrywki bo tak naprawdę stracicie na tym bardzo dużo. Dla osób, które poszukują pracy mam kartę otrzymania oferty. Ofertę złoży kobieta na wysokim stanowisku biznesowym. Będzie to oferta za dobre pieniądze, może być to coś związane z finansami, z rozliczeniami, z księgowością, bądź z handlem produktami, które są bardzo drogie. Zdrowie: Co mogę powiedzieć, znowu mam zaznaczone sprawy kobiece dla pań. Znowu mam zaznaczone sprawy męskie dla panów. Tak tak, Panowie nie minie was lekarz. Mam zaznaczone układ moczowy bardzo silny u obu płci i mam zaznaczone nerki. Może to być zwykłe przeziębienie pęcherza, może to być zapalenie pęcherza, może to być przeziębienie nerek. Ale naprawdę proszę uczulam, uważajcie. Rada z Karty Tarota Idzie do ciebie nagroda za to wszystko co do tej pory robiłeś, idzie do ciebie wielkie szczęście, które będziesz mógł celebrować razem z najbliższymi. Tak naprawdę w twoim domu zagości pełnia szczęścia, nie jutro, ale bardzo szybko. Jeżeli dostrzeżesz już to światełko, pracuj dalej ciężko, a dostaniesz piękną nagrodę od losu. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop miesięczny dla koziorożca Koziorożec (22.12-19.01) Miłość: Bardzo fajny miesiąc, bardzo miły miesiąc, sprzyjający romantyzm. Sprzyjający miłości, zawieraniu nowych znajomości, podtrzymywaniu obecnych znajomości, zarówno dla koziorożców stałych związkach, jak i koziorożców poszukujących bliskiej osoby. Koziorożce będące w małżeństwie mogą odnowić przysięgę ślubną, mogą także zostać zaproszone na ślub, który odbędzie się w okolicy świąt i to wydarzenie może spowodować, że na nowo się w sobie zakochacie. Magia tego wydarzenia. Wolne koziorożce będą poszukiwać drugiej połowy, nie ukrywam, że uda im się znaleźć kogoś o kim zaczną myśleć bardzo poważnie. Będzie to osoba poznana dzięki przyjaciołom, dzięki osobom bliskim, dzięki znajomym. Nie ukrywam, że może to być w okolicach Sylwestra bądź świąt. Finanse: Koziorożec będzie miał pieniądze w grudniu. Koziorożec może liczyć w grudniu na zwroty pożyczek, koziorożec może liczyć w grudniu na niewielkie przypływy, dodatkowe małe wygrane. Ale zaznaczam małe, podkreślam małe. Koziorożec może liczyć na bardzo udane zakupy, korzystne transakcje i tak naprawdę odznaczy ten miesiąc jako miesiąc, który zakończył na plus. Jeżeli jesteście w związku małżeńskim to razem z partnerem, nawet może uda wam się coś zaoszczędzić na przyszły miesiące, co jeśli biorąc pod uwagę specyfikę grudnia, będzie niezwykłym wydarzeniem. Praca: Praca będzie miejscem, w którym będziecie się w grudniu czuli się dobrze. Znajdziecie wspólne tematy do rozmowy. Tak naprawdę mam tutaj pokazane grono koleżanek, które będą się wymieniać informacjami - co można kupić, gdzie i jak, kto, jakie prezenty planują kupić. Tak naprawdę szef przymknie na to wszystko oko. Naprawdę sielankowa atmosfera. Natomiast taka jest powtarzam specyfika grudnia i nie ma tutaj nic wyjątkowego. Korzystajcie z tego czasu, miło, fajnie, sympatycznie. Dla koziorożców bez pracy mam kartę mówiącą o tym, że chyba niekoniecznie będziecie chcieli teraz zaczynać twój biurowy kierat. Tak naprawdę będziecie się rozglądać, ale nie mam wyszukiwania ofert jako takich. Mam jedynie rozglądanie się z nad wpół przymknięty powiek. Zdrowie: Jak na razie najfajniejsze karty na zdrowie. Jak na razie żadnych zagrożeń, żadnych chorób. Jedyne co, to powiedziałabym o zmartwieniach nad stanem zdrowia starszej kobiety z waszej rodziny. Czyli nie wasze zdrowie jako takie, tylko bardziej będziecie się martwić stanem zdrowia kobiety starszej po sześćdziesiątce. Kobiety, która jest członkiem waszej rodziny. Rada z Karty Tarota Ta karta już się pojawiła dzisiaj. Karta mówi – odpocznij, wstrzymaj się na chwilę, zwolni, wrzuć na luz. Przyjrzyj się temu co jest ważne, poświęć ten czas sobie i najbliższym. Bardzo spokojny, wymarzony czas. Natomiast karta ta także zwraca uwagę na chorobę w rodzinie. Dowiedz się więcej u Eksperta! Horoskop miesięczny przygotowała Wróżka Mira Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące