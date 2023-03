Horała o Polskim Ładzie. Polacy mają skorzystać

Czy możliwa jest waloryzacja świadczenia 500 plus? Europoseł PiS Ryszard Czarnecki mówił w mediach o zwiększeniu świadczenia do kwoty 800 zł. - Podejrzewam, że Ryszard Czarnecki został przez dziennikarza zapytany, czy dobrze by było, gdyby zamiast 500 plus było 800. Każdy normalny człowiek powie, że dobrze. To operacja, która ma rozbroić pozytywny wynik. Jeżeli będziemy mówić o 800 plus, a ostatecznie będzie 600 plus, to ludzie poczują się zawiedzeni - komentował w programie "Tłit" wiceminister funduszy Marcin Horała. - Raz na jakiś czas takie kaczki zaczynają po mediach krążyć. Ja w to nie będę wchodził. Będzie kongres programowy. Teraz jest cykl rozmów z Polakami. Na tej podstawie będzie przygotowany program. Teraz Polacy wypełniają zeznania podatkowe i wielu z dużym zaskoczeniem zauważa, że dzięki Polskiemu Ładowi będzie miało więcej zwrotu i kilka tysięcy zł więcej w kieszeni - dodał poseł PiS.