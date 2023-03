Hołownia z dużą podwyżką. Tak się tłumaczy

Polska 2050 zdecydowała o wypłacaniu pensji swoim przewodniczącym. Po decyzji ze stycznia, zarobki Szymona Hołowni wzrosły z 3 tys. zł do 9 tys. - Tak, zarabiam w partii - potwierdził w programie "Tłit" Wirtualnej Polski polityk. Jak wyjaśniał, to "stąd, że partia się zorganizowała", a zmiany powodują, że jego ugrupowanie jest teraz "totalnie transparentne". Szymon Hołownia odniósł się też do fiaska aplikacji "Jaśmina", która miała "odmienić polską politykę". - Strasznie jest mi przykro. To się wszystko rozbiło o pieniądze. Pomysł był rewelacyjny. Jak będziemy mieć pieniądze, Jaśmina zmartwychwstanie - deklarował.