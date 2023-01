W sieci wrze. Hołownia wywołał burzę

Hołownia w swoim wystąpieniu nawiązał do ultimatum, które dał mu Donald Tusk. - Kochany Donaldzie, chcę ci powiedzieć, że od naszej długiej, serdecznej rozmowy minął już tydzień i nic się u nas nie zmieniło. Mówię o tej dobrej rozmowie, którą mieliśmy przed tamtym głosowaniem, kiedy fraza "doskonale cię rozumiem" padała tak często, że konkurować z tym mogą tylko nasze żony - mówił, apelując do zebranych, by "nie traktowali jako wroga kogoś, kto myśli inaczej".