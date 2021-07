Hołownia traci poparcie przez powrót Tuska? "Nie bardzo widać sposób"

Według najnowszego sondażu dla WP Platforma Obywatelska zarządzana przez Donalda Tuska wraca na fotel wicelidera. - Jest to bardzo trudna sytuacja dla Szymona Hołowni, można mówić o jego pasywnej postawie, ale nie bardzo widać sposób, w jaki powinien postępować, poza tym, co robi. Dotychczasowa popularność Hołowni wynikała z poszukiwania przez wyborców dynamicznego lidera, człowieka, który może być sztandarem i mówić coś, co się im podoba. Taką rolę pełni Hołownia z powodu braku takiej postaci po stronie Platformy Obywatelskiej - komentował w programie "Newsroom WP" Paweł Wroński, dziennikarz "Gazety Wyborczej". Prowadząca Agnieszka Kopacz dopytywała również o to, czym może być powrót Donalda Tuska dla Zjednoczonej Prawicy. - Dla polityków PiS jest to wymarzony przeciwnik, bo jest rozpoznany i sformatowany pod względem narracji. TVP mogłoby stworzyć osobną stację o Donaldzie Tusku i materiału by wystarczyło. (...) Każdą propagandę można jednak przedobrzyć i w tym wypadku też jest takie zagrożenie. TVP Info może zdemobilizować elektorat PiS-u - mówił z kolei Marcin Makowski z WP.