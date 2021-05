Hołownia stracił bliską osobę. Apeluje do internautów

COVID-19 nie minął, on z nami jest. Najlepiej pokazuje to przykład mojej rodziny, to naprawdę śmiertelna choroba - powiedział podczas transmisji w mediach społecznościowych lider ruchu Polska 2050, Szymon Hołownia.

Hołownia stracił bliską osobę. Apeluje do internautów Źródło: PAP , Fot: Leszek Szymański