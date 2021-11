Hołownia spotkał się z komisarzem UE. Znamy szczegóły

Unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders spotkał się w liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią. O szczegółach mówiła w programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka tego ugrupowania Paulina Hennig-Kloska. - Myśmy przede wszystkim powiedzieli, jaki jest nasz plan naprawy sytuacji wokół praworządności, przedstawiliśmy nasz plan wycofania się ze zmian, które zostały wprowadzone i poparcie dla wycofania się z tych zmian. Usłyszeliśmy dobrą wolę ze strony UE do współpracy z polskim rządem, jeśli ten będzie gotowy naprawiać sytuację - przekazała Hennig-Kloska. Jak podkreśliła, Hołownia przekonywał, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy powinny do końca roku trafić do Polski. Przypomnijmy, wypłata tych środków została wstrzymana przez Komisję Europejską. - Szymon Hołownia, będąc wcześniej w Brukseli, zabiegał o wsparcie grupy, do której wstępujemy, Renew Europe (Odnówmy Europę - red.), do wprowadzania restrykcji wobec Łukaszenki i reżimu białoruskiego w związku z sytuacją na granicy. Druga rzecz to zabiegamy, by nie obciążać portfeli Polek i Polaków karami, bo w gruncie rzeczy to nie rząd PiS odczuje te kary na sobie, tylko Polki i Polacy. Dziś środków z KPO potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek - dodała posłanka.