Hołownia się obraził? "Niepotrzebne strzelanie focha"

Najnowszy sondaż partyjny przeprowadzony 8 października przez United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje, że przewaga Prawa i Sprawiedliwości nad opozycją powoli topnieje (35,4 proc. wobec 25,9 proc.). To już kolejny spadek notowań partii rządzącej w ostatnim czasie. Różnica między największymi polskimi partiami nadal jest spora, jednak widać, że ofensywa PO zaczyna nabierać tempa. - To jest długi marsz (…). Nic nie jest proste. Jeszcze niedawno były gorsze sondaże. Powrót Donalda Tuska ustabilizował jednak Platformę i Koalicję Obywatelską. To jest ważny sygnał – zauważa gość programu "Newsroom" WP Sławomir Neumann. - Dla tych wszystkich, którzy wierzą w sondaże i są zakładnikami sondaży, przypomnę, że raz są one lepsze, raz są gorsze, a wygrywają wybory – dodał polityk KO. Neumann odniósł się także do nieobecności Szymona Hołowni podczas niedzielnej prounijnej manifestacji zorganizowanej przez lidera PO Donalda Tuska. - Żałuję, uważam, że to błąd i takie niepotrzebne strzelanie focha – stwierdził.