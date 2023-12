Hołownia show. Top 10 ripost marszałka Sejmu

- Jestem dyktatorem, jestem Jaruzelskim i te wszystkie inne rzeczy, które słyszałem od posła Suskiego, zmieszczą się w moim sercu - rzucił Hołownia z fotela marszałka Sejmu, gdy poseł PiS Marek Suski próbował sprowokować Hołownię z sejmowej mównicy. Dawno nie było marszałka Sejmu, który budziłby tyle emocji sposobem prowadzenia obrad. Lider partii 2050 i aktualny marszałek Szymon Hołownia już na początku pierwszych posiedzeń Sejmu X kadencji dał po sobie poznać, że nie wzruszają go uszczypliwe komentarze z obozu Prawa i Sprawiedliwości, a podczas kontrowersji stara się nie kierować emocjami, doprowadzając każdy sejmowy chaos do porządku. - Zadał mi pan pytanie, odpowiedziałem bardzo jasno. Zmiana sposobu prowadzenia obrad, oznaczałaby zmianę marszałka Sejmu. Ja nie umiem prowadzić obrad w innych sposób. Widzę, że reagują państwo z entuzjazmem, dlatego zachęcam do działania - odpowiedział Hołownia na prowokacje posła PiS Przemysława Czarnka. - Panie pośle Ozdoba, widzę, że pan się męczy, ale może, by pan już nas nie męczył, dziękuję - wypalił Hołownia do przeszkadzającego w obradach Sejmu posła PiS Jacka Ozdoby. Polacy pozytywnie oceniają dotychczasowe wystąpienia Hołowni, ale jak podkreśla politolog prof. Rafał Chwedoruk, instytucjonalnie jeszcze za wcześnie, żeby wystawiać mu ocenę. Wirtualna Polska zebrała najlepsze 10 ripost Szymona Hołowni do tej pory. Zachęcamy do zapoznania się z naszym materiałem.