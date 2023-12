Hołownia reaguje na słowa Kaczyńskiego. "Akt chamstwa"

- Zobaczymy, co im przyjdzie do głowy. Mówiąc już zupełnie poważnie, tylko w jeden sposób można to skwitować. To jest po prostu żałosne. Wczoraj, naprawdę, na końcu języka miałem to, żeby powiedzieć panu prezesowi Kaczyńskiemu, że na chamstwo - bo to było chamstwo - w tej izbie miejsca być zdecydowanie nie powinno, niezależnie od tego, czy mówi to starszy doświadczony polityk, któremu ze względu na wiek należy się szacunek, czy młokos, który po raz pierwszy zasiada w Sejmie - stwierdził marszałek izby.