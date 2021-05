Hołownia osłabi Kaczyńskiego. Prof. Dudek wyjaśnił w jaki sposób

Prof. Wojciech Maksymowicz zdecydował, że przyłączy się do ruchu Szymona Hołowni Polska 2050. Co więcej, stwierdził, że w Zjednoczonej Prawicy jest przynajmniej 20 posłów, którzy noszą się z zamiarem odejścia z obozu rządzącego. O tym, jakie mogą być konsekwencje takich ruchów Agnieszka Kopacz rozmawiała z prof. Antonim Dudkiem. - Nie wykluczam, że kilku odejdzie i wtedy okaże się rząd Morawieckiego jest rządem mniejszościowym - powiedział politolog w programie "Newsroom" WP. Taka sytuacja oznaczałaby dla Jarosława Kaczyńskiego konieczność nieustannego poszukiwania sojuszników przed poszczególnymi głosowaniami. Prof. Dudek skomentował również możliwość przeprowadzenia przedwczesnych wyborów parlamentarnych. - Prezes Jarosław Kaczyński czeka na wyniki sondażów jesienią. Otóż prezes zakłada, że jeżeli sondaże się wyraźnie poprawią, za sprawą Polskiego Ładu i jakichś innych działań, to na wiosnę prezes nam urządzi przedterminowe wybory - ocenił. Jego zdaniem przed ewentualnymi wyborami będą miały miejsce roszady na scenie politycznej, w wyniku których rozkładowi ulegnie Zjednoczona Prawica. - Widać wyraźnie, że ta tzw. Zjednoczona Prawica nie działa już jako sprawna koalicja, tylko jako takie stadium koalicji transakcyjnej, gdzie każdą sprawę z mozołem się negocjuje - stwierdził.

