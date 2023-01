Hołownia krytykowany. "Nie chcemy fundować rewolucji"

Szymon Hołownia przyznał na antenie Radia Zet, że jest przeciwny prawnemu usankcjonowaniu małżeństw homoseksualnych. O słowa lidera Polski 2050 Michał Wróblewski pytał jego zastępcę Michała Koboskę. - My jesteśmy partią, która reprezentuje program nie tyle konserwatywny, co program ewolucyjnych zmian społecznych. Nie chcemy fundować rewolucji społecznej w Polsce, stąd takie a nie inne nasze wypowiedzi np. ws. aborcji - mówił Michał Kobosko w programie "Tłit". - Są ugrupowania, które w nowym Sejmie są wystąpić w pomysłem pełnej legalizacji aborcji. Mówił o tym przewodniczący Tusk. Jeżeli chodzi o temat małżeństw jednopłciowych, to my uważamy, że pierwszym etapem powinno być pełne zalegalizowanie związków partnerskich. Pyta pan o moje osobiste zdanie: małżeństwa powinny być etapem następnym, ale nie fundujmy polskiemu społeczeństwu rewolucji z dnia na dzień, bo społeczeństwo jest zmęczone rewolucjami - dodał wiceprzewodniczący Polski 2050.

