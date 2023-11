Hołownia komentuje brak wyboru Witek. Wymowne słowa

"Należy to uszanować"

Według niego, takie decyzje należy szanować. - Wiem, że wobec kandydatury pani poseł Witek na stanowisko wicemarszałka było wiele wątpliwości. Drodzy państwo, ona jest posłanką, wyborcy obdarzyli ją zaufaniem to jasne, należy to uszanować, nikt tego nie kwestionuje, natomiast jeśli chodzi o stanowisko wicemarszałka, to dzisiaj Sejm uznał, że to stanowisko zostawi wakujące i wrócimy do tej procedury - powiedział marszałek Sejmu.