Hołownia kandydatem na prezydenta? "Zwycięstwo w kieszeni"

Czy Szymon Hołownia będzie wspólnym kandydatem Trzeciej Drogi na urząd prezydenta? - pytał Patrycjusz Wyżga swojego gościa w programie “Tłit”. - Mam nadzieję, jest świetny, dlaczego miałby nie wystartować - stwierdził Michał Gramatyka. Wiceminister cyfryzacji poszedł dalej, twierdząc, że lider Polski 2050 byłby doskonałym kandydatem całej koalicji rządzącej. - Jeżeli Szymon Hołownia wystartowałby będąc jedynym kandydatem obozu demokratycznego, no to zwycięstwo ten obóz miałby w kieszeni. Szymon Hołownia jest człowiekiem, który potrafi łączyć ponad podziałami. Potrafi gromadzić wokół siebie ludzi, których politycznie niewiele łączy - zapewnił gość Wirtualnej Polski. Michał Gramatyka stwierdził również, że Rafał Trzaskowski miał swoją szasnę w wyborach prezydenckich. - Poniósł porażkę, ubolewam nad tym. Pokazało to, że Polska jest podzielona, ale prawicowa część podzielonej Polski jest silniejsza - mówił poseł Polski 2050. Wicemiister cyfryzacji dodał, że ma ogromny szacunek do Radosława Sikorskiego, którego uważa za wybitnego polityka. Uniknął jednak deklaracji, czy widziałby go w Pałacu Prezydenckim.

Rozwiń