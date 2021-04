Hołownia i Trzaskowski mają powód do dumy. Razem na czele sondażu

Hołownia i Trzaskowski liderami opozycji w Polsce. Sondaż

Respondenci zostali zapytani o to: "Który polityk jest Pani/Pana zdaniem obecnie liderem opozycji w Polsce?".

Najwięcej wskazań, bo 19,1 proc . uzyskali: Rafał Trzaskowski oraz Szymon Hołownia. Politycy ex aequo zajęli pierwsze miejsce.

"Rafał Trzaskowski zwycięża z Szymonem Hołownią wśród najmłodszych (20 proc. vs. 15 proc.) oraz mieszkańców miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (24 proc. vs. 12 proc.)" - cytuje słowa Adama Jastrzębskiego, Senior Project Manager w SW Research, serwis rp.pl.