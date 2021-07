Hołownia dogada się z Tuskiem? Lider Polski 2050: "to rywal, nie wróg"

Szymon Hołownia zdradził w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, co odpowiada ludziom, którzy mówią, żeby "dogadał się z Donaldem Tuskiem". - Dogadamy się tylko każdy z nas musi się określić - przekazał były kandydat na prezydenta. - Bez Polski 2050 nie da się wygrać z PiS-em. Platforma też jest potrzebna w tej układance, potrzebny jest PSL ze swoimi wyborcami. Być może potrzebne są inne środowiska - wskazał gość WP. - Musi być różnorodność na tej scenie, jeśli mamy wziąć jak najwięcej wyborców - przekazał Szymon Hołownia. - Jeżeli mamy budować w ludziach nadzieję na to, że rozwiążemy ich problemy, to musimy im dać fakty na stole - wyjaśnił rozmówca Michała Wróblewskiego. - Przed wyborami będziemy musieli dogadać się, w jakiej formule do tych wyborów idziemy, a przede wszystkim, co będzie po wyborach - dodał lider Polski 2050. Szymon Hołownia przekazał również, że Donald Tusk jest rywalem, ale nie wrogiem. - Ja nigdy nie będę się odnosił wrogo do Donalda Tuska, bo go po prostu szanuję - podkreślił.