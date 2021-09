Holendrzy maszerowali ulicami Amsterdamu. Nie chcą obostrzeń

Protestowali nie tylko przeciwko obostrzeniom

Na sztandarach uczestników demonstracji widać było hasła: "born to be free" (urodzony, by być wolnym) oraz "szczepionka to trucizna". Organizatorzy marszu podkreślają jednak, że protest nie jest jedynie wyrazem sprzeciwu wobec polityki związanej z pandemią koronawirusa w Holandii.