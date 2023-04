Holenderski wywiad: Chiny zagrożeniem dla bezpieczeństwa gospodarczego

Wcześniej holenderski rząd nałożył ograniczenia na eksport do Chin. Wprowadzony został zakaz wywozu zaawansowanych technologicznie chipów. Podobne środki ogłosiły największe na świecie amerykańskie przedsiębiorstwa produkujące podzespoły i procesory graficzne. Firmy nie mogą eksportować produkcji części i komponentów do wytwarzania elementów przystosowanych do technologii sztucznej inteligencji.