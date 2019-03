Holandia: strzelanina w Utrechcie. Są ranni

Nieznany sprawca otworzył ogień w jednym z tramwajów w Utrechcie w Holandii. Wiele osób jest rannych, jedna osoba prawdopodobnie nie żyje. Policja nie wyklucza motywu terrorystycznego sprawcy.

Do strzelaniny doszło przy ruchliwym węźle komunikacyjnym 24 Oktoberplein w Utrechcie, w dzielnicy Kanaleneiland w zachodniej części miasta. Napastnik otworzył ogień w tramwaju - jak twierdzą świadkowie - strzelał "jak szalony". Zranił wiele osób, prawdopodobnie jedna z nich zmarła.

Na miejscu zdarzenia są służby ratunkowe i policja, do akcji skierowano m.in. trzy śmigłowce i jednostkę antyterrorystyczną.

Policja: możliwy motyw terrorystyczny

Holandia: ogłoszono najwyższy poziom zagrożenia atakiem terrorystycznym

Po strzelaninie przy 24 Oktoberplein wstrzymano ruch tramwajowy w całym mieście. Policja apeluje do dyrektorów szkół, by zamknęli drzwi do placówek.