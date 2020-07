Holandia. Sala tortur odkryta w kontenerze morskim

Holandia. Odkryto miejsce tortur w kontenerach morskich

Kontener znaleziony w Holandii, w którym urządzono salę tortur, był wyłożony materiałem dźwiękoszczelnym. Na ścianach przymocowano panele izolujące hałas i folię termoizolacyjną. W środku znajdowały się urządzenia wykorzystywane do torturowania. Był tam fotel dentystyczny z paskami do przywiązania rąk i nóg, były kajdanki przymocowane do sufitu, do których prawdopodobnie przypinano ludzi.