Holandia. Polak zatrzymany w sprawie zamachu w Amsterdamie to recydywista

Holandia. Zamach w Amsterdamie

Do zamachu na życie Petera R. de Vriesa doszło we wtorek wieczorem. Napastnicy oddali do niego kilka strzałów z bliskiej odległości na chwilę po tym, jak wyszedł z budynku telewizji, gdzie udzielał wywiadu. Został postrzelony w głowę. Obecnie przebywa w szpitalu, gdzie lekarze walczą o jego życie.